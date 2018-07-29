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بورصة وشركات
صعود جماعى لمؤشرات البورصة مع ختام تعاملات الأحد
الأحد 29 يوليه 2018 05:38 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.18% عند مستوى 15378 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.04% عند مستوى 742 نقطة، كما صعد المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 1.26 % عند مستوى 1920 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX50» بنسبة 0.70% عند مستوى 2571 نقطة، بينما صعد العشرينى بنسبة 1.60% عند مستوى 15284 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 402 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 43 ألف جنيه و11.1 مليون جنيه و4.4 مليون جنيه و353 ألف جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 13.9 مليون جنيه و2 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 69 سهم من إجمالى 170 سهما متداولا، بينما هبط 51 وبقى 50 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى على تباين ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، حيث صعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.09% عند مستوى 15199 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.14% عند مستوى 734 نقطة.
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