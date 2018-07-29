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السيسي للشعب: قولتلكم هتتعبوا معايا
الأحد 29 يوليه 2018 05:12 م
عبد الفتاح السيسي
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عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
اكد الرئيس عبد الفتاح السيسي انه كان واضحا في خطابه منذ كان مدير مخابرات حربية عام 2012 وحتى بعد أن أصبح وزيرا للدفاع، فيما يخص أن الإصلاح والتنمية يتطلب تضحية من الجميع.
وقال السيسي: وانا مدير مخابرات في 2012 قولت نفس الكلام اللي بقوله دلوقتي .. الروشتة واحدة لبلدنا والتوصيف واحد لما نعاني منه .. لما جيت ماوعدتكمش بإني هحل المسألة واخليها فل واخلي المرتبات تضاعف 3 او 4 مرات .. قولت ان فيه تحديات كتير مقدرش احلها لوحدي وهتحلوها معايا .. وانتم قولتوا خلاص .. وقولتلكم هتتعبوا معايا .. وكان الرد ماتخفش ياريس .. بقول كدة ليه ؟ .. احنا ماخدعناش بعض .. بنتكلم بشفافية ومسئولية.
جاء ذلك خلال مشاركة السيسي في جلسة "اسأل الرئيس" في ختام المؤتمر السادس للشباب.
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