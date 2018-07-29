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السيسي: أقسم بالله الجيش لم يتأمر لإسقاط مرسي
الأحد 29 يوليه 2018 04:58 م
السيسي في المؤتمر الوطنى
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السيسي في المؤتمر الوطنى
المال - خاص
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة اسألة للشعب المصري، وطلب أن يجاوب عنها بنفسه، خلال جلسة اسأل الرئيس بمؤتمر الشباب السادس.
وقال السيسي: المرة دي انا عايز اسألكم .. واسمحولي بسألكم وهرد أنا .. لكل شعب مصر .. هو قبل 30 يونيو .. مين اللي استدعى الجيش للتدخل وانقاذ الدولة .. الجيش ولا انتم ؟ .. طيب نوفمبر 2012 .. مين اللي استدعى الجيش للقاء القوى السياسية للقاء الرئيس السابق محمد مرسي .. انتم ولا الجيش ؟ .. لأ الجيش .. لاننا كنا مدركين ان استمرار الواقع في حينها سيؤدي لتدمير الدولة المصرية.
وتابع الرئيس: بقول الكلام ده علشان افكر نفسي وافكركم .. لازم يكون عندن ثبات على أهدافنا .. هل كان فيه شكل تأمري للجيش على النظام السابق حتى يسقطه؟ .. لا صحيح .. أقسم بالله لم يكن هناك أي شكل لإسقاط الدولة في الوقت ده .
وأكد الرئيس أن الموضوع ليس قوة جيش ولا قوة شرطة، وإنما قوة شعب.
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