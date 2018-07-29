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بورصة وشركات
تأجيل انتخاب رئيس مصر المقاصة لأجل غير مسمى
الأحد 29 يوليه 2018 04:41 م
شركة مصر المقاصة
أخر الأخبار
شركة مصر المقاصة
شريف عمر:
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية إلغاء عقد انتخابات شركة مصر المقاصة للإيداع والقيد المركزى، لانتخاب رئيس جديد للشركة، والتى كان من المقرر عقدها مساء الإثنين.
وقال المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس مجلس إدارة الرقابة المالية، إن الساعات القليلة الماضية شهدت لغطاً قانونياً كثيراً بعد صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار مجلس الدولة الخاص بإبعاد اللواء محمد عبدالسلام من الانتخابات، وفى الساعات الماضية تقدم المرشح المنافس أشرف الضبع باستشكال لإيقاف القرار السابق، بما يعنى صعوبة إجراء الانتخابات مساء الإثنين.
وتابع عبدالمعطى فى تصريحات خاصة لـ"المال": الرقابة المالية لم تتسلم حتى الآن أي مستندات رسمية من الأحكام الصادرة مساء السبت، وبالتالى لا تملك إلا أن تؤجل إجراء الانتخابات المقررة غداً لأجل غير مسمى لحين البت فى الاستشكالات بالإدارية العليا، بجانب وجوب عرض المستندات على اللجان القانونية بالهيئة لاتخاذ القرار القانونى السليم.
وكانت مصر المقاصة قد دعت لعقد جمعية عمومية فى الرابعة مساء الإثنين، لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد لها بين المرشحين محمد عبدالسلام الرئيس السابق، وأشرف الضبع المرشح الوحيد، وفقاً لطارق عبدالبارى العضو المنتدب، والرئيس الميسر لأمور شركة مصر المقاصة.
وشهدت انتخابات اختيار رئيس لمصر المقاصة اثارة بالغة، بعد صدور حكماً من محكمة القضاء الاداري باستبعاد محمد عبدالسلام من قوائم المرشحين لعدم توافقه مع شروط الترشح بعد تقدم منافسه الوحيد أشرف الضبع بطعن ضد قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بقبول أوراق ترشحه، تلاها توجه الرقابة المالية لإرجاء التصويت على انتخاب رئيس الشركة فى ظل الاستشكالات المقدمة من كلا المرشحين، وتم إجراء الانتخابات على باقى مقاعد أعضاء مجلس الإدارة مطلع الشهر الحالى.
وأكد عبدالمعطى أن الرقابة المالية ستعلن بعد قليل فى بيان رسمى تأجيل الانتخابات.
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