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بورصة وشركات
نعيم: مستوى 15640 سيمنع البورصة من مواصلة الصعود
الأحد 29 يوليه 2018 03:34 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
أسماء السيد
توقعت مراكز بحوث "نعيم"، أن يعوق مستوى المقاومة 15640 نقطة، محاولة البورصة لاستكمال الصعود، ونصحت المتعاملين بأن يسلكوا نهجًا انتقائيًا في عملية الاختبار.
وعلى صعيد مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة، قالت إن المؤشر لم ينجح في التماسك أعلى من مستوى الدعم 750 نقطة، ما قد يؤدي لمزيد من التراجع نحو مستوى 710 نقطة، ويمتد هذا التراجع نحو الدعم 675 - 680 نقطة.
وأنهت البورصة المصرية تعاملاتها بجلسة، اليوم اﻷحد -أولى جلسات اﻷسبوع الجاري- على ارتفاع جماعي سجل فيه الموشر الرئيسي 1% ليصل 15378 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ1% عند 742 نقطة.
البورصة المصرية
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