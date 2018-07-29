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اقتصاد وأسواق
آمون تتصدر مبيعات الشركات المحلية بقيمة 770 مليون جنيه بالربع الثانى
الأحد 29 يوليه 2018 02:53 م
آمون للأدوية
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آمون للأدوية
أحمد صبرى
تصدرت شركة آمون للأدوية، المركز الأول فى مبيعات الشركات المحلية فى الربع الثانى من العام، متخطية مجموعة فاركو، وحققت مبيعات مباشرة بقيمة 770 مليون جنيه فى تلك الفترة، بنسبة نمو بلغت 28.6% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وحققت الشركة مبيعات بـ1.5 مليار جنيه بالسوق المحلية، فى النصف الأول من العام منذ بداية العام الحالى وحتى نهاية يونيو الماضي، بمعدل نمو 40% على نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت مبيعات الشركة لشهر يونيو إلى 272.6 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 10 ملايين جنيه عن أقرب منافس لها، وبنسبة نمو 37.5%، وحصة سوقية 5.4%من إجمالى السوق، بحسب تقرير "إى إم إس" الإنجليزى لمبيعات شركات الدواء.
وتنتج آمون مضادات حيوية شهيرة تحقق مبيعات ضخمة ومجموعات من خطوط الأشربة والأقراص للباطنة والأمراض الأخرى.
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