أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولي بختام الأسبوع

بورصة لندن

رجب عز الدين:



أصدرت البورصة المصرية، اليوم الخميس، بيانا مجدولا بتفاصيل أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الجارى.



وأظهر الجدول استنفاد شركات أوراسكوم للاتصالات وإيديتا للصناعات الغذائية ، وليسيسكو مصر، لرصيدها ، وتبقى 3852 سهما للبنك التجارى تفصله عن الحد الأقصى للأسهم المتاح تحويلها إلى شهادات .



وأوضح البيان وجود شركة أخرى لاتزال تحتفظ بنسب وكميات مختلفة من شهادات الإيداع الأجنبية، ولم تستنفدها بعد، وتضم هذه الشركات عامر جروب ، وبالم هيلز للتعمير، ومدينة نصر للإسكان، و جي بي أوتو، والمصرية للاتصالات، وحديد عز، وهيرميس، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت، ورمكو لإنشاء القرى السياحية، ودومتى، وباكين، وليسيسكو مصر.



وبحسب البيان، يتبقى لشركة عامر جروب 1.5 مليار سهم ، وبالم هيلز 464.2 مليون سهم، بينما يتبقى لمدينة نصر للإسكان 321.3 مليون سهم، و"جى بى أوتو" 280.9 مليون سهم ، والمصرية للاتصالات 166.6 مليون سهم .



ويتبقى لشركات: "هيرميس ، وحديد عز، ودومتى ، ونعيم القابضة، والسويس للأسمنت ، وباكين، 172.8 مليون جنيه ،129.4 مليون سهم ،61.2 مليون سهم، 57.8 مليون سهم ،42.7 مليون سهم، ،3.6 مليون سهم، على التوالي.



وأدخلت إدارة البورصة المصرية - أغسطس 2016 - تعديلا جوهريا على قواعد إصدار شهادات الإيداع الأجنبية، يحدد سقفها بنسبة التداول الحر للشركات، ونص التعديل على "ألا تزيد نسبة شهادات الإيداع من رأسمال الشركة المقيدة عن نسبة الأسهم حرة التداول بالبورصة، وفي حال تجاوز النسبة يمنع إصدار شهادات جديدة لحين الوصول للنسبة المقررة".



وتلتزم البورصة بالإفصاح فى نهاية كل أسبوع عن عدد ونسبة تحويلات الأسهم المحلية وشهادات الإيداع الأجنبية لكل شركة مقيدة بالبورصة، وكذلك الرصيد الحالي لشهادات الإيداع الأجنبية، وما يقابلها من عدد الأسهم، وفقًا لنص المادة (8) من قواعد إصدار وتحويل شهادات الإيداع الأجنبية عن الأوراق المالية المقيَّدة بالبورصة المصرية، والمعتمَدة من الهيئة العامة للرقابة المالية.











