مقتل مدير سد النهضة يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

مدير سد النهضة

أحمد صبرى



تصدر هاشتاج "#سد_النهضة"، المركز الأول على موقع التدوينات المصغرة "تويتر"، وكان الأكثر حديثًا على فيس بوك بين المصريين، اليوم الخميس.



وكان أكثر ما تم تداوله عبر الهاشتاج، هو الجهة المتهمة بقتل المهندس، فاعتبرها البعض إسرائيل لكرهها مصر، فى حين رجح آخرون أن قطر والإخوان وراء ذلك.



يذكر أن التليفزيون الإثيوبي أعلن عن العثور على جثة مدير مشروع #سد_النهضة الإثيوبي، سمنجاو بقلي، اليوم الخميس، في سيارته، بوسط العاصمة أديس أبابا.