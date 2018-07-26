EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
وادى كوم أمبو: بيع قطعة أرض بأسوان بسعر 550 جنيهًا للمتر
الخميس 26 يوليه 2018 03:45 م
الشركة العربية لاستصلاح الأراضى
أخر الأخبار
الشركة العربية لاستصلاح الأراضى
رجب عزالدين
أعلنت شركة وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، عن بيع قطعة أرض بمساحة 252 متر مربع بمدينة أسوان، بسعر 550 جنيهًا للمتر، وقيمة اجمالية 288 ألف جنيه تقريبا.
وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن هذا البيع يأتى فى إطار المزاد العلنى الشهرى المقرر الأربعاء من كل شهر، لبيع وتقنين أوضاع أراضيها.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 132% لتسجل 20 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 إلى مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 8.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي السابق.
البورصة المصرية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا