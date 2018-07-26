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اقتصاد وأسواق
وزير المالية يوضح موعد تطبيق تأمين مخاطر أسعار البترول عالميًا
الخميس 26 يوليه 2018 03:15 م
الدكتور محمد معيط
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الدكتور محمد معيط
مها أبوودن
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الاتفاق الخاص بتأمين مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، قد حصل على كافة الموافقات الرسمية اللازمة، لكن تطبيقه سيكون فى الوقت الذى يسمح بتحسين السياسات المالية.
وأشار معيط، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الوزارة لم تضع جدولاً زمنيًا حتى الآن لطرح السندات الدولية فى الخارج، مشيرًا إلى إمكانية وضع البرنامج خلال شهرين.
وعن تشريع طرح الصكوك، قال معيط: "القانون ليس على أولوياتنا التشريعية خلال العام المالى الجارى 2018/2019، رغم إيماننا بأهميتها، لكننا لم نعمل عليه حتى اللحظة".
وزارة المالية
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