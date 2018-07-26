المالية: 4 مليارات دولار قيمة تخارج استثمارات الأجانب مؤخرًا

أحمد كجوك من المؤتمر

مها أبوودن



قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن قيمة تخارج استثمارات الأجانب من مصر بلغت من 3 إلى 4 مليارات دولار، بسبب الاضطرابات العالمية.



وأكد نائب وزير المالية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن أسعار أدوات الدين المصرية فى الخارج أسعارها أفضل من غيرها، والأمر يتم التعامل معه ببساطة.



وأعلن عن وجود مؤسسة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى فى مصر، لمراجعة أوضاع الاقتصاد المصرى، متوقعًا تحسن التصنيف فى تقريرها المرتقب.