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طاقة
وزير المالية: 121 مليار دولار قيمة دعم الوقود بزيادة 10%
الخميس 26 يوليه 2018 01:43 م
محمد معيط
أخر الأخبار
محمد معيط
خالد بدر الدين
أعلن محمد معيط، وزير المالية، أن دعم المواد البترولية بلغ 121 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018، بزيادة 10 % عن المستهدف.
وأضاف الوزير، في مؤتمر صحفي -اليوم الخميس- أن دعم الكهرباء بلغ 29 مليار جنيه في السنة المالية 2017-2018 مقارنة مع 30 مليارًا كانت مستهدفة، وأن دعم السلع التموينية بلغ 80.5 مليار جنيه في السنة المالية الماضية المنتهية في 30 يونيو الماضى.
وذكرت وكالة "رويترز"، أن الحكومة المصرية الشهر الماضي رفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % لتواصل بذلك خططها لتقليص الدعم، والتي شملت في الفترة الأخيرة زيادة أسعار المياه والكهرباء وتذاكر مترو الأنفاق.
وزارة المالية
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