جايكا: ندعم قطاع الكهرباء بمصر بقيمة 2.1 مليار دولار

قطاع النفط

سمر السيد



قالت وكالة اليابان للتعاون الدولي، إنها تقدم دعمًا لقطاع الكهرباء في مصر بإجمالي 2.1 مليار دولار أمريكي، موجهة لتمويل 17 مشروعاً، كما تدعم تنمية الموارد البشرية في القطاع وفرت برامج تدريبية لـ50 من المهندسين والفنيين العام الماضي، ومن المتوقع تدريب عدد مماثل هذا العام في مجالات كفاءة الطاقة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء من الطاقة الحرارية.



وأشارت "جايكا"، في بيان صحفي -اليوم الخميس- إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح في منطقة خليج الزيت بدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية بقدرة 220 ميجاوات، وذلك فى إطار المساهمة في دعم التطور العظيم والشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية في قطاع الكهرباء كركيزة أساسية في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030.



ودعمت جايكا مشروع محطة جبل الزيت من خلال توفير مبلغ 350 مليون دولار أمريكي كقرض ميسر لتكون أحد أكبر المحطات في مصر لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.



والمشروع من شأنه أن يساهم في زيادة الطاقة الكهربائية، بجانب تقليل استهلاك الوقود الحفري والتقليل من أعراض تغير المناخ من خلال الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، للحفاظ على البيئة والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.



وتقع محطة الكهرباء بمنطقة جبل الزيت على طول ساحل البحر الأحمر، وهي على بعد 350 كم جنوب شرق القاهرة، ومن المتوقع أن تساهم المحطة في الحد من 494 ألف طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً مقارنةً بمتوسط الانبعاثات المتوقعة من مثيلتها من محطات توليد الكهرباء من خلال الوقود الحفري، لتتماشى مع خطة الحكومة في إستراتيجية التنمية المستدامة في مصر لعام 2030، واتباعاً لسياسات الحكومة اليابانية للمساهمة في الحد من تغير المناخ على مستوى العالم.



ويعتبر تنفيذ المشروع جزءً من تاريخ التعاون طويل الأمد بين جايكا، والوزارة المصرية للكهرباء والطاقة المتجددة وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بهدف دعم التنمية المستدامة في مصر.



وتقدم جايكا الدعم لبناء محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بالغردقة بقدرة 20 ميجاوات، وذلك لتقدير جايكا للإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث عقدت الحكومتان المصرية واليابانية إتفاقية في فبراير 2016، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لليابان.



وقامت جايكا بدعم مجال الطاقة المتجددة في مصر من خلال إنشاء أول محطة في الشرق الأوسط للطاقة الشمسية بالتكامل مع الدورة المركبة، والتي تقع في منطقة الكريمات على بعد 95 كم جنوب القاهرة، فضلاً عن محطة الزعفرانة لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح بقدرة 120 ميجاوات.



وتدعم جايكا قطاع الكهرباء في مصر بمختلف مجالاته كالتوليد والنقل والتوزيع وإدارة شبكة الكهرباء وكفاءة الطاقة.



وتتطلع جايكا لعمل محطة خليج الزيت بنجاح ولمواصلة التعاون المثمر مع الحكومة المصرية.