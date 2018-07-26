15.5 مليار جنيه مبيعات شركات الأدوية محليًا بالربع الثانى

أحمد صبرى

حققت شركات الدواء العاملة بالسوق المصرية، مبيعات بقيمة 15.5 مليار جنيه، خلال الربع الثانى من العام الحالى (من إبريل إلى نهاية يونيو)، بنسبة نمو 32.9%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.





كانت شركات الأدوية، قد حققت مبيعات العام الماضي، بقيمة 51.59 مليار جنيه، ونموًّا 24%، وأسهمًا فى ذلك، ووافق مجلس الوزراء، يناير 2017 الماضي، على زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية، و20% من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50% لتفادى خسائر الشركات من تعويم سعر الصرف.





وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "IMS" العالمية للمعلومات الدوائية، حصلت "المال" على نسخة منه، فإن مبيعات الربع الأول كانت 15.3 مليار جنيه، ما يعني مبيعات الربع الثانى ارتفعت بمقدار 200 مليون جنيه مدفوعة بزيادة نمو مبيعات الشركات الأجنبية.

ولم يختلف ترتيب الشركات الأكثر مبيعًا عن الربع الأول، وتصدرت "نوفارتس" السويسرية القائمة تلتها "جلاكسو" الإنجليزية بالمركز الثانى، و"سانوفى" الفرنسية التى حلّت بالمركز الثالث.

وجاءت الأولى فى الشركات المصرية مجموعة فاركو ثم آمون، وتلتها ايبكو ثم إيفا فارما، فيما حلت الحكمة الأردنية فى المركز التاسع والأولى عربياً.