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اقتصاد وأسواق
وزير المالية: وجهنا 55% من إيرادات العام السابق لسداد الديون
الخميس 26 يوليه 2018 12:42 م
محمد معيط
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محمد معيط
مها أبوودن
كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الإيرادات العامة للدولة بلغت 791 مليار جنيه، خلال العام المالى السابق 2017/2018، تم صرف 55% منها على سداد فوائد الديون بقيمة 438 مليار جنيه، وتعتبر نفس قيمة العجز الكلى المتحقق خلال موازنة العام والذي يبلغ 434 مليار جنيه، ما يعنى أنها تقترض لسداد الديون.
وأكد الوزير، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج ختام العام المالى السابق، أن الآثار السلبية التى تأثرت بها موازنة العام المالى السابق بلغت 101 مليار جنيه، تمثل إيرادات كان من المستهدف تحصيلها ولم تتحقق.
وأشار معيط: على سبيل المثال بلغ حجم الإيرادات غير الضريبية 161 مليار جنيه، فيما كان من المستهدف تحقيق 232 مليار جنيه.
قال إن جملة دعم الطاقة بلغت 121 مليار جنيه للبترول، و29 مليار جنيه للكهرباء، ما يقلص فرص تحسين الصحة والتعليم.
وزارة المالية
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