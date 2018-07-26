محمد سلطان يعرض أبرز المشروعات التنموية بالإسكندرية

سياحة الثغر: الاحتفالات مستمرة حتى يوم الإثنين

ومن جانبه قال اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، إن الاحتفال بالعيد القومى لمدينة الإسكندرية سيستمر حتى يوم الإثنين المقبل، لافتاً إلى أنه سيتم الاحتفال غدا بقصر ثقافة الأنفوشى والذى يتضمن تسليم شهادات تقدير ومبلغ مالى تم تخصيصه للعامل الذى يعمل بيديه، فضلا عن الاحتفال يوم الإثنين مع الفنان مصطفى قمر فى حفل ساهر بالمسرح الرومانى.



















مها يونسافتتح منذ قليل الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية فعاليات يوم فى حب الإسكندرية تزامناً مع الاحتفال بعيد الإسكندرية القومي، فى يومه الأول الذى انطلق من مكتبة الإسكندرية، للعام الثالث على التوالى، والذى استهل بالموسيقى العسكرية فى ساحة المكتبة بمشاركة مواطنى الثغر.وعرض "سلطان" خلال كلمته أبرز المشروعات التنموية والرؤية المستقبلية، مؤكداً أنه خلال العام الحالى انطلقت الإسكندرية نحو العديد من آفاق التنمية، مرجعا ذلك للعمل الجماعى الذى ضم أكثر من جهة مسئولة كانت أبرزها القوات المسلحة ومكتبة الإسكندرية والمحافظة ورجال الأعمال، وتمثلت أعمالهم بداية من الفكرة وحتى التنفيذ.ورأى "سلطان" أن الحوار داخل الإسكندرية كان دائما ينتهى إلى نتائج إيجابية فيما بين الجهات المتخصصة، مؤكدا أنه حدث اختلاف فى الرأى وتعدد وجهات النظر ولكن فى النهاية كان يصب فى المصلحة العامة، مؤكدا أن وجهات النظر أصبحت الآن تشهد اختلافا محدودا يعنى التقارب فى وجهات النظر.فيما ذكر المحافظ أن الإسكندرية فازت مؤخرا بتنظيم المؤتمر الدولى للمتاحف 2020 بعد منافسة كبيرة مع أكثر من دولة، مما يضع الإسكندرية على خريطة سياحة المؤتمرات والمعارض، مرجعا الفضل لمكتبة الإسكندرية.كما أشار "سلطان" إلى أن الإسكندرية لديها أكثر من مشروع يستهدف زيادة الغرف الفندقية، لاسيما أن الإشغالات الفندقية بالمحافظة بموسم الصيف لعام 2018 بلغت 90% من الغرف السياحية.وعلى صعيد العملية التعليمية، قال المحافظ إن هناك 19 مدرسة جديدة ستدخل الماراثون التعليمى للعام الجديد، فضلا عن 3 مدارس يابانية، لافتا إلى أن المشروع القومى الكبير محور المحمودية، الذى اعتبره تنمويا سيحوى مناطق اقتصادية بمجرد الانتهاء منه.أما على صعيد المشروعات الإسكان الاجتماعي، فقال "سلطان" إنه سيتم إاتتاح مشروع بشاير الخير 2، فضلا عن مواصلة الأعمال لتنفيذ مشروع بشاير الخير 3، والمقرر أن يحوى 10.600 ألف وحدة سكنية.