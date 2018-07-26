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اقتصاد وأسواق
أحمد كجوك: نمو الاقتصاد يتخطى الـ 5% لأول مرة منذ 10 سنوات
الخميس 26 يوليه 2018 12:13 م
أحمد كجوك
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مها أبوودن
قال أحمد كجوك نائب وزير المالية، إن جملة القطاعات الاقتصادية تحسنت خلال العام المالى الماضى ٢٠١٧/٢٠١٨، ما ساعد على تخطى معدلات النمو الـ 5٪ لأول مرة منذ عام ٢٠٠٨ أى منذ 10 سنوات.
وأكد كجوك أن الإيرادات العامة نمت بشكل أسرع من المصروفات مما ساعد على تحقيق فائض أولى بنسبة ٠.١٪ لأول مرة أيضا وهو ما يعنى أن إيرادات الدولة أعلى من مصروفاتها بعد استبعاد فوائد الدين، مشيرا الى أن حصيلة الضرائب زادت على المستهدف الموضوع فى الموازنة للمرة الأولى وحققت نحو ٦٢٨ مليار جنيه مقابل ٦٠٤ كانت مقدرة فى مشروع الموازنة.
وقال إن الإيرادات العامة نمت بنسبة ٢٠٪، فيما زادت المصروفات ١٨٪، خلال العام المالى السابق.
وزارة المالية
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