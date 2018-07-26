هاشتاج#الجواز_محتاج_ايه يتصدر تويتر بمصر والسعودية

تويتر



أحمد صبرى



تصدر هاشتاج#الجواز_محتاج_ايه، المركز الأول على الترند المحلى لموقع التدوينات المصغرة تويتر وسط مشاركة شبابية كبيرة تعدت الآلاف، مؤكدين أن احتياجات الزواج هى السبب فى العنوسة.



كما تصدر الهاشتاج المركز الثانى على ترند المملكة العربية السعودية حيث دارت مناقشاته حول ارتفاع نسبة الطلاق وعصيان الفتيات وتحررها.



وقالت نور يامينز فى تدوينة لها :‏#الجواز_محتاج_ايه محتاج وعي نسبه الطلاق صارت بشكل هائل ومخيف لدرجه عرسان جداد يطلقو بعد اشهر فقط من الزفاف الموضوع يحتاج دراسه فعلاً .



فيما قالت نجود العتبى: ‏#الجواز_محتاج_ايه مسئولياته كتير، محتاج راجل بجد، وبنت جدعه بجد غير كدا هرى ملوش لزمة.











