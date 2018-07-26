أسعار الدواجن تواصل الصعود والكيلو يصل إلى 30 جنيهًا





أحمد اللاهونى

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها اليوم فى السوق المحلية، لتسجل 30 جنيها لكيلو الدجاج الأبيض مقابل 29 جنيها أمس، و34 للساسو و37 للبلدى، و45 للرومى، 45 للبط، وتراوح طبق البيض بين 37 و 39 جنيها.فيما استقرت الأسماك لتتراوح بين 25 و30 جنيهًا لكيلو البلطى، وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 180 جنيها، والتعابين 150جنيها، وتراوح البورى بين 50 و70، والمكرونة بين 50 و75، والجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 80 و160.كما استقرت أسعار اللحوم لتتراوح بين 100 و120 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.