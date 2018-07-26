وثائق صناديق الاستثمار تواصل التراجع

صناديق الاستثمار



أحمد على



استمر التراجع الجماعى لوثائق صناديق الاستثمار للأسبوع الثالث على التوالى، وهبطت صناديق الاستثمار بمختلف فئاتها عدا «النقدية» التى تتميز بعدم التأثر بهبوط البورصة نظرًا لارتباطها بالاستثمار فى أدوات الدين والدخل الثابت.



واصلت نهاية الأسبوع الماضى البورصة خسائرها للأسبوع الخامس على التوالى لتنهى أسبوعها على تراجع جماعى للمؤشرات، وسط خسائر قوية لرأس المال السوقى، وهبوط حاد للتداولات، واتجاه متحفظ من المؤسسات المحلية وبيعى للأجنبية.



خلال تعاملات الأسبوع الحالى فقد رأسمال البورصة 23 مليار جنيه، ليغلق عند 867 مليار جنيه، مقارنة 890 مليار جنيه الأسبوع الماضى، كما تراجعت التداولات إلى 4.3 مليار جنيه، مقارنة 6.7 مليار جنيه الأسبوع السابق.



وأنهت السوق أسبوعها المنقضى عند مستويات أقل من المستهدفات الدنيا التى توقعها الخبراء عند 15750 نقطة، بواقع 334 نقطة، وأغلق المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 أسبوعه عند مستوى 15416 نقطة، بتراجع %3.



كما خسر مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، ما نسبته %2.9 منهيا أسبوعه عند مستوى 753 نقطة، وتراجع أيضا مؤشرEGX100 الأوسع نطاقا بأكثر من %3 خلال الأسبوع منهيا التداولات عند 1927 نقطة.



خلال الأسبوع المنقضى كان نصيب المؤسسات من التعاملات %57.01، متجهة للبيع بصافى 1.07 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، بينما كان نصيب الأفراد %42.99.



«مصر الخير» أقل الهابطين فى «المتوازنة»



استمر أداء صناديق فئة المتوازنة الهابط الجماعى، وجاء صندوق مصر الخير المتوازن أقل الهابطين بنسبة تراجع %0.38 بقيمة 24.74 جنيه للوثيقة.



فى المركز الثانى جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة %0.76 بقيمة 326.22 جنيه للوثيقة، وثالثًا جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بنسبة هبوط %1.06 بقيمة 13.39 جنيه.



البنك التجارى الدولى "تكامل" بنسبة هبوط %0.39 بقيمة 189.47 جنيه للوثيقة، ثالثًا بنسبة تراجع %0.91 بقيمة 220.33 جنيه لوثيقة صندوق بنك مصر الاول.



فى المركز الرابع جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» بنسبة %1.10 بقيمة 254.74 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق بنك مصر الأول بنسبة %1.52 بقيمة 216.97 جنيه.



سادسًا سجل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» حضوره بنسبة تراجع 1.57 بقيمة 186.49جنيه، وسابعًا جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الثقة بنسبة %1.61 بقيمة 240.74 جنيه، وثامنًا حل صندوق البنك الاهلى الأول بنسبة تراجع قدرها %1.86 بقيمة 42.26 جنيه.



«التعمير والإسكان» يغرد خارج سرب «الأسهم»

عاودت فئة صناديق الأسهم لحالة الهبوط الجماعى للمرة الثالثة على التوالى، عدا بنك التعمير والإسكان الذى صعد وحيدًا فى فئة الأسهم بنسبة قدرها %2.02 بقيمة 1259.19جنيه للوثيقة.



جاء صندوق بايونيرز الرائد كأقل الهابطين بنسبة %0.94 بقيمة 127.03 جنيه للوثيقة، وحل خلفه صندوق مصر المستقبل بنسبة %1.33 بقيمة 27.39 جنيه، وثالثًا من حيث الأقل هبوطًا جاء صندوق مصر ايران بنسبة %1.38 بقيمة 671.38 جنيه للوثيقة.



وفى المركز 4 حل صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات "الخبير" بنسبة %1.42 بقيمة 146.83جنيه للوثيقة.



«أصول وموارد وSAIB» فى صدارة «النقدية»



نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى، وتصدر صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» وصندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» وصندوق بنك SAIB النقدى وصندوق مصر للتأمين وصندوق بلوم مصر النقدى، ارتفاعات فئة "النقدية" بنسبة صعود %0.27.



تلاه فى الوصافة بنسبة %0.26 عدد من الصناديق أبرزهم صندوق التجارى وفا بنك، وصندوق البنك الأهلى الرابع، وصندوق بنك التعمير والإسكان "موارد" وصندوق بنك مصر النقدى، وصندوق بنك HSBC مصر، وصندوق جريدى أجريكول مصر الثالث.



جاء فى المركز الثالث بنسبة صعود قدرها %0.25 كل من صندوق البنك العربى الافريقى "جمان" وصندوق بنك أبوظبى الوطنى وصندوق بنك عودة النقدى، وصندوق مصر ايران الثانى وصندوق أروب للتأمين.



وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد تصدر صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.58 بقيمة 175.90 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.29 بقيمة 217.11 جنيه، وثالثًا صندوق البنك العقارى المصرى العربى «المصرى» بنسبة %0.27 بقيمة 172.91 جنيه، ورابعًا جاء صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.26 بقيمة 1517.89 جنيه، تلاه وصيفا صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» بنسبة %0.26 بقيمة 19.04 جنيه.



«الإسلامية» تصر على الأفول



استمر أداء فئة الصناديق الإسلامية الهابط الجماعى خلال تعاملات الأسبوع الماضى، وجاء صندوق بنك سنابل كأقل الهابطين بقيمة 172.09 جنيه للوثيقة، بنسبة تراجع %0.89.



فى المركز الثانى حل صندوق بنك مصر الرابع، بنسبة هبوط %1.01 بقيمة 133.31جنيه، وثالثًا حل صندوق البنك الاهلى المصرى بنك البركة «بشائر» بنسبة تراجع %1.10 بقيمة 85.48جنيه للوثيقة.



رابعًا جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» بنسبة هبوط %1.10 بقيمة 19.08 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك فيصل الإسلامى -التجارى الدولى «أمان» بنسبة تراجع %1.39 بقيمة 112.27 جنيه للوثيقة.



تأخر «تحديد الأصول» وثبات نسبى للعملة الأجنبية



هبطت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %1.84 لوثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بقيمة 477.93 جنيه، وصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.91 بقيمة 203.110 جنيه للوثيقة.



شهدت وثائق صناديق العملة الأجنبية ثباتًا نسبيا، واستقرت وثيقة صندوق مصر النقدى اليورو عند مستوى 10.963 يورو، فيما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولارى بنسبة طفيفة %0.03 لتسجل مستوى 11.540 دولار.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلى‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬

-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬



‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬



‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬



‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬









