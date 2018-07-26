«التنمية والعمال» يسعى للتخلص من أصول بقيمة 37 مليون جنيه

حمدى عزام



■ عزام: نخطط للوصول بشبكة الفروع إلى 50 بنهاية 2020



المال- خاص



يسعى بنك التنمية الصناعية والعمال، للتخلص من أصول بقيمة 37 مليون جنيه، خلال الفترة القليلة المقبلة.



وقال حمدى عزام، نائب رئيس مجلس إدارة البنك فى تصريح لـ«المال»، إن تلك الاصول آلت إلى البنك نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين، ويسعى «التنمية والعمال» للتخلص منها بعدة وسائل من بينها آلية المزادات.



وفيما يتعلق بحجم محفظة التعثر، أشار إلى أنها تقدر بقيمة 1.1 مليار جنيه، وتخص 270 عميلاً، مؤكداً أنها مغطاة بنسبة %100.



ولفت إلى أن مصرفه حصل مؤخراً على قطعة أرض بمساحة 5 ألاف و200 متر مربع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لإقامة فرعاً عليها، وبدأت الدراسات الخاصة تمهيدا لتدشينه خلال الفترة المقلبلة.



ويُعد حى المال والأعمال، أحد المشروعات التى تتضمنها المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويقع بين محور محمد بن زايد الشمالى والجنوبى، على مساحة 195 فداناً، بما يوازى مليون و700 ألف متر مربع.



وكان الدكتور ياسر البارودى، رئيس قطاع الخدمات بالعاصمة الإدارية الجديدة، قد قال فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إن المركزى والبنوك ستنتقل إلى الحى قبل 2024.



وأشار حمدى عزام إلى أن البنك يسعى للوصول بشبكة فروعه إلى 50 فرعاً بنهاية 2020، مقارنة مع نحو 18 فرعاً حالياً.



وحول إمكانية تدشين البنك شركة للتمويل متناهى الصغر، أكد أنه لن يفعل لكنه قد يساهم فى إحدى الشركات خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن محفظة القطاع لدى البنك تقدر بنحو مليار جنيه.



ووقع «التنمية والعمال» قرضا بقيمة 100 مليون جنيه، مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، الثلاثاء الماضى، يوجه إلى عملاء المشروعات متناهية الصغر، لترتفع إجمالى العقود الموقعة مع الجهاز إلى 548 مليون جنيه.







