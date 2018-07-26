بقلم رجائى عطية: إبليس (10)

رجائى عطية



أدق توصيف لهذا الفصل، أنه «وقفه» رآها الأستاذ العقاد لازمة لاستخلاص وجيز ما فات وقطعته البشرية بشأن قوة الشر، قبل أن ينتقل إلى عقائد أهل الكتاب فى قوة الشر العالمية.



فى الخطوات الأولى لم يكن هناك تمييز بين خير وشر، ولا بين إله وشيطان.



آمن الإنسان بالأرواح والأطياف من أول عهده بالدين فى الهمجية الأولى، وآمن منها بما يرجوه وما يخشاه كما يرجو النفع ويخشى الضرر، ولكن بلا مقياس أرفع من التفرقة فى الحيوان بين الأنيس والضارى، وفى الحشرات بين المأمونة والسامة.



وخطا الإنسان فى طريق التدين خطوة أخرى حين قسم الأرواح والأطياف إلى طيب وخبيث، واحتاج إلى الكاهن والساحر، لترويض الخبيث بالرقى والتعاويذ، وليجزى عنه الطيب بالقرابين والدعوات.



وبذلك انفصل دور الدعاء ودور السحر، وإنْ عمل فيهما كاهن واحد.



ثم خطا الإنسان خطوة أخرى من التمييز بين المنفعة والمضرة، وبين المنفعة التى تصدر على الدوام من الطيبة وحسن النية، والمضرة التى تصدر على الدوام من الخبث وسوء النية.



وعاش الإنسان عصورًا مديدة فيما قال الأستاذ العقاد وهو يقدم على الأعمال أو يتركها تبعًا لكونها مأمونة نافعة أو محذورة وخيمة العاقبة.



وعندما جعل الإنسان يقوم ويدع تبعًا للواجب المطلوب والمحرم المحظور كانت هذه خطوته الأولى فى التمييز بين الواجب والمحرم، وبين الخير والشر.



هذا وحين تجمعت القبائل فى أمة ذات مجتمع واحد وشريعة واحدة، عمت نظرة الإنسان إلى الشر والخير، وجعلت تتسع فى عمومها حتى برزت فى ذهنه فكرة «النوع الإنسانى» ومن ثمراتها الفكرة عن ضمير الإنسان.



ما تقدم كان إيجازًا لما قطعته الحضارات الأولى من خطوات سابقة على الأديان الكتابية، بيد أن هذه الخطوات كانت متفرقة لم تتقابل دائمًا فى اتجاه واحد إلى معنى الخيرات والشرور.



فى الحضارة المصرية الأولى كانت مسألة العالم مسألة دولة وشريعة ونظام وعرف. فالخير شريعة تستتب بها وعليها الأمور، والشر مروق يخل بالنظام الذى استتبت عليه الشريعةٍ.



وفى الحضارة الهندية كانت المسألة مسألة كونية، فالكون الظاهر كله باطل وشر، ولا خير إلاَّ فى الإعراض عنه والنفاذ إلى ما ورائه.



وفى حضارة بين النهرين بفرعيها فى فارس وبابل كانت المسألة مسألة فلكية، قوامها النور والظلام، فما ليس نورًا فإنه ظلام، وكل الوجود بين النور والظلام، وهذه خلاصة الديانات «الثنوية» فى مختلف المذاهب والتأويلات.



وفى الحضارة اليونانية الأولى، كان الخير فيها مسألة حظ، والشر فيها مسألة اعتراض لذلك الحظ، ولم يكن «زيوس» رب الأرباب الأطيب أو الأعلم أو الأرفع، وإنما هو «الحظ» وحده الذى يعزى إليه علوه بلا فضائل. وكان «الحظ» هو مدار القصائد الكبرى والدرامات التى وضعها نوابغ شعراء اليونان القدامى، وجرت فيها مصائر الأبطال بما كتب عليهم منذ مولدهم من قسمة مبرمة وقضاء محتوم لا مهرب منه، وعلـى ذلك جـرى النـزاع بيـن «زيوس» و«برميثيوس».. الغلبة فيه لصاحب الحظ.



فى هذه العجالة يحدد الأستاذ العقاد فيما يقول الخط الفاصل بين الحضارات الأولى والأديان الكتابية من زاوية النظر إلى «قوة الشر العالمية» أمام قوة الخير أو أمام المشيئة الإلهية التى آمن بها الناس وهم يعلمون فكرة «النوع الإنسانى» وما تلاها من فكرة أرفع هى «ضمير الإنسان».



هذا الحد الفاصل فيما يرى هو الفارق فى التقديم والتأخير بين صفتين من صفات الإله الأكبر.



صفة السيادة والسلطان.



وصفة الخلق والتكوين.



آمن الأقدمون بأن الله خالق الأكوان، ولكنهم لم يبرزوا صفة الخلق كما أبرزوا صفة السيادة والسلطان، ولعلهم كانوا منساقين فى ذلك وراء عقائد الفطريين الأسبقين الذين كانوا يؤمنون بأرواح لم ينسبوا إليها خلق شىء ناهيك بخلق الكون.



وقد تدرج الناس من عبادة الروح المتسلط إلى عبادة الإله المتسلط، مع أنهم آمنوا بأنه خالق الأكوان، ولكنهم جعلوا صفة الخلق تابعة لصفة السيادة والسلطان.



أما الديانة الكتابية فقد أبرزت صفة الخلق والتكوين، وجعلتها شاملة لكل ما عداها من الصفات الإلهية، ومنها صفات السيادة وتصريف المقادير.



ومن هذا الفارق أتى أن الشر فى الحالة الأولى إنما يُحسب من قبيل الحماقة قبل أن يُحسب من قبيل الكنود والفساد.



وبين هذا وبين وصف الشر بالسوء والكفران بونٌ شاسع، لم تعبره الأمم الإنسانية طفرة واحدة، وإنما تقدمت فيه خطوات تلو خطوات كما سوف نرى فى عقائد الأديان الكتابية، مما قبل التوراة إلى ما بعد الإسلام.