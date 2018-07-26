اعتراضات واسعة على التأمين الإجبارى لتمويل متناهى الصغر

تمويل المشروعات متناهية الصغر



■ الحمزاوى: العملاء يرفضون بشكل قاطع تحمل التكلفة والأفضل استمراره اختيارياً



أحمد الدسوقى



اعترضت جمعيات التمويل متناهى الصغر على التأمين على قروض العملاء إجبارياً، خلال الفترة المقبلة.



وكان محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قد قال لـ«المال» فى وقت سابق، إنه عقد اجتماعاً مؤخراً مع ممثلى جمعيات التمويل متناهى الصغر، لبحث المقترحات حول تطبيق التأمين متناهى الصغر بشكل إلزامى، والمضى قدماً فى تنفيذه عبر تعديل تشريعى يتيح استفادة 2.5 مليون عميل لتلك الجمعيات.



وطالب «عمران» الاتحاد المصرى للتأمين بإعداد نموذج لمنظومة أسعار وثائق التأمين متناهى الصغر التى سيتم فرضها إلزاميا، وتقسيمها إلى شرائح.



وقال عدد من رؤوساء وأعضاء مجالس إدارات عدداً من الجمعيات التى تزاول نشاط الإقراض متناهى الصغر، إن شريحة عملاء القطاع ترفض بشكل قاطع تطبيق التأمين على القروض، كما أشاروا إلى أن شركات التأمين هى المستفيد الأكبر.



وطالبوا بضرورة أن يكون التأمين متناهى الصغر كما هو اختيارياً، لأنه سيسب مشكلات متعددة قد تصل فى نهاية المطاف إلى قلة إقبال العملاء على تلك القروض.



وأصدرت الرقابة المالية أواخر 2016، قراراً ينظم لأول مرة التأمين متناهي الصغر، ويحدد الضوابط التي تتيح إمكان إصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا، وهو ما يعد خطوة هامة للوصول بخدمات التأمين لشرائح جديدة من المجتمع، إضافة لجهود تحقيق الشمول المالي.



ووفقا لتعريف الهيئة فإن التأمين متناهي الصغر، هو كل خدمة تأمينية تستهدف ذوى الدخول المنخفضة في مجالات تأمين الممتلكات والأشخاص، لحمايتهم من أخطار قد يتعرضون لها، مقابل سداد أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه، في الفروع المنصوص عليها بالقرار، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 100.000 جنيه.



من جانبه أكد ماهر الحمزاوى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين «فئة أ»، على صعوبة تطبيق التأمين متناهى الصغر بشكل الزامى على عملاء الجمعيات، خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عملاء الجمعية رفضوا بشكل قاطع تحمل التكلفة.



وقال الحمزاى إنه من الأفضل أن يكون التأمين متناهى الصغر للجمعيات اختيارياً، مؤكداً أن الجمعيات تعمل منذ سنوات طويلة فى السوق المصرية دون تأمين على القروض، وحققت نجاحاً كبيراً.



وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الرقابة المالية، فإن جمعيات التمويل متناهى الصغر، ضخت قرابة 5.1 مليار جنيه بالسوق المصرية حتى نهاية مارس 2018، مشيراً إلى أن الجمعيات «فئة أ» ضخت نحو 4 مليارات جنيه لنحو 1.4 مليون عميل، مستحوذة على %47.7 من النشاط بنهاية مارس 2018.



وضخت الجمعيات «فئة ب» تمويلات بقيمة 572 مليون جنيه، لنحو 199 ألف عميل، مستحوذة على %6.7، فيما ضخت «فئة ج» 505 مليون جنيه، خلال مارس 2018، مستحوذة على %5.9 فقط.



واستحوذت شركات التمويل متناهى الصغر على نحو % 39.5 بحجم تمويلات بلغ 3.3 مليار جنيه، خلال مارس 2018.



كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أعلنت فى وقت سابق، أن إجمالى نشاط التمويل متناهى الصغر ارتفع إلى 8.4 مليار جنيه فى مارس 2018، مقابل 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.



فيما لفت مجدى السيد، عضو مجلس إدارة إحدى الجمعيات «فئة ب»، إلى أن بعض الجمعيات تطبق التأمين متناهى الصغر اختيارياً مثل جمعية رجال أعمال إسكندرية، وطالب بضرورة أن يستمر تطبيق التأمين اختيارياً خلال الفترة المقبلة.



وقال إن الجمعيات ترى أن التأمين متناهى الصغر غير مجد على الإطلاق، كما أن المستفيد الأكبر من التطبيق الإلزامى شركات التأمين فقط، علاوة على أن هذا التأمين سيرفع من الفائدة على القرض الذى تحصل عليه شرائح تسعى بكل قوة للحصول على القروض بأسعار منخفضة، ورفض بشكل قاطع تطبيقه خلال الفترة المقبلة، لأنه قد يقلل من الإقبال على تلك النوعية من القروض.



وأكد مصدر مسؤول بإحدى الجمعيات «فئة أ»، رفض الإفصاح عن هويته، أن عميل التمويل متناهى الصغر لا يرغب فى التأمين على قرض يحصل عليه لمدة عام على سبيل المثال لعدة أسباب، أبرزها أن قيمته القرض ليست كبيرة، ولا تستحق التأمين عليها.



ولفت إلى أن التأمين على قروض متناهى الصغر، ليس له أى جدوى إلا زيادة حصيلة شركات التأمين، مؤكداً أن الجمعيات ليست فى حاجة لتأمين لأن شريحة عملاء متناهى الصغر الأكثر التزاما بالسداد بين الشرائح الأخرى.



من ناحية أخرى رحب رئيس إحدى الجمعيات بتطبيق التأمين المتناهى الصغر إلزاميا، خاصة للجمعيات التى تمتلك نسب تعثر كبيرة، بالإضافة إلى أنها ستحصل على أموالها فى حالة وفاة العميل، وطالب بضرورة التأنى قبل رفض التطبيق.



ووفقا للرقابة المالية، فإن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة النشاط يزيد عن 850 جمعية ومؤسسة أهلية، بالإضافة لعدد 4 شركات تمارس النشاط حاليًّا، وشركات أخرى فى طريقها للحصول على التراخيص، كما بلغ عدد فروع ومكاتب تقديم الخدمة ما يزيد على 1600 فرع بمختلف محافظات مصر.



وكانت الرقابة المالية قد أعلنت فى نوفمبر 2014، عن أول قانون لتنظيم عمل المشروعات متناهية الصغر، للمساهمة فى ايجاد فرص عمل، والحدِّ من الفقر، عبر تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء، الذين يسعون لإقامة مشروعات تجارية، أوحِرفية، أوخدمية، ولا يتيسر لهم الحصول القروض التقليدية.