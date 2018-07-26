بنك مصر يختار «موديز» لتطبيق معيار المحاسبة IFRS 9

بنك مصر



سهير محمد



وقع اختيار بنك مصر على نموذج مؤسسة موديز العالمية لتطبيق معيار المحاسبة الجديد المعروف بإسم «IFRS 9»، الذى يفرض على المصارف تجنيب مخصصات بناء على الخسائر المحتملة من نشاط الإقراض.



وأشارت مصادر لـ «المال»، إلى أن اللجنة المشكلة من البنك الحكومى مستمرة فى المفاوضات مع المؤسسة الدولية بشأن بعض التفاصيل، تمهيداً لتوقيع العقود النهائية خلال الأسابيع القليلة المقبلة .



وأضافت أن عرض موديز يتضمن قيامها بتقديم خدمات السوفت وير، والاستشارات المالية التقنية الخاصة بالمعيار، لافتة إلى أن اختيارها تم من بين 6 عروض من مؤسسات دولية ومكاتب محلية، بينها شركة أوراكل العالمية، وستاندرد أند بورز.



وأكدت المصادر قيام بنك مصر بتكوين احتياطى مخاطر بنسبة %1 من إجمالى المخاطر الإئتمانية، وذلك من صافى أرباح العام المالى الماضى 2017 – 2018، تبعاً لتعليمات البنك المركزى.



ويلزم «المركزى» البنوك العامة بتطبيق المعيار بدءا من يوليو 2019، بينما تبدأ نظيرتها الخاصة التطبيق من ديسمبر المقبل، ولا يزال القطاع المصرفى فى انتظار التعليمات النهائية بعد عدة جلسات استفسار عقدت مؤخراً.



وأوضحت المصادر أن أعمال المكاتب تتركز فى إعداد نماذج الأعمال الخاصة بمتطلبات تطبيق المعيار، مثل المستندات والإفصاحات المحددة، وفقًا لمتطلبات «المركزى»، وإعادة تبويب الأصول المالية، كما تساعد فى اختيار السوفت وير الذى يتطلبه المعيار، ووضع الجداول الإلكترونية التى سيتم العمل بها لحين تطبيق النظام التكنولوجى الجديد.



ويربط معيار IFRS 9 المعالجة المحاسبية للأصول، وأدوات الدين بأنشطة إدارة المخاطر، ويعمل بشكل أساسى على قياس الأصول والالتزامات المالية، من خلال تناول 3 جوانب رئيسية، تتمثل فى تصنيف وقياس الأصول، والخسائر، ومحاسبة التحوط، وذلك بهدف رفع مستويات الأمان، والوصول لمستوى أعلى من الملاءة المالية للبنوك، وقد جرى العمل على تطويره بشكل خاص بعد اندلاع الأزمة المالية العالمية عام 2008.