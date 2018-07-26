مستثمرو «الصناعات البلاستيكية» بمرغم يعودون لزمن طلمبات المياه

مدينة البلاستيك



■ إدارة المجمع أخفت عنهم موعد زيارة الوزير لحرمانهم من الشكوى



معتز محمود



لجأ عدد من شاغلى الوحدات الإنتاجية بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم غرب محافظة الإسكندرية إلى حفر طلمبات للحصول على المياه اللازمة فى وحداتهم المؤجرة، عوضًا عن التعاقد مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية.



وأشار عدد من المستثمرين إلى أن السبب فى استخدام الطلمبات هو ما اعتبروه مبالغة شركة مياه الشرب فى المطالبة بالمبالغ المطلوبة منهم لتركيب العدادات.



وأكد المهندس محمد حسام، أحد المستثمرين بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، أن المستثمرين فوجئوا بمطالب شركة مياه الشرب بالمحافظة، والتى تشترط سداد 18 ألف جنيه لتركيب العداد للوحدات الإنتاجية التى تتراوح مساحتها من 100 - 300 متر.



وأضاف أن هذا المبلغ يصل إلى 24 ألفا للوحدات التى تزيد عن تلك المساحة، لافتًا إلى أن تلك التكلفة تزيد عن إمكانيات المستثمرين، خاصة أن المجمع مخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وأشار إلى أن هناك تسهيلات عرضتها مؤخرًا شركة مياه الشرب عبر تقسيط جزء من المبلغ على عدد من الأشهر، لكن التكلفة تظل مرتفعة.



وكشف عن لجوء عدد من المستثمرين إلى حفر ودق طلمبات مياه كبديل عن التعاقد مع شركة المياه لتوفير قيمة المبالغ التى تطلبها لتوصيل المياه وتركيب العداد.



وأوضح أنه فى حال قيام المستثمر بسداد تكلفة العدادات التى حددتها شركة المياه يعد هذا بمثابة تكلفة إضافية عليه سيتحملها بغض النظر عن استمراره فى الوحدة الإنتاجية فيما بعد أم لا ؟



وأوضح أن نص العقد المبرم بين المستثمرين داخل مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، ينص على عدم حصول المستثمر على مقابل ما أقامه أو نفذه داخل المساحة المؤجرة أو تعويض عنها وإنما يتركه كما هو.



وأشار إلى أن الوحدة يتم سحبها من المستثمر فى حال عدم سداد الإيجار لمدة 3 أشهر متواصلة، لافتًا إلى أن هذه الحالة حدثت معه بالفعل، وكان سيتم سحب الوحدة التى يؤجرها، رغم إنفاقه نحو 170 ألف جنيه على تأهيل المكان.



وأوضح أن القائمين على المجمع أكدوا أن هذا هو القانون والسياسة المتبعة فى تشغيل المجمع مما دفعه إلى تدبير مبلغ الإيجار وسداده حفاظًا على استثماراته.



وأكد أن إدارة المجمع أخفت عن المستثمرين زيارة الوزير مؤخرًا للمجمع، مما منعهم من لقائه والحديث معه عن أوضاع المجمع.



تجدر الإشارة إلى أن المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قام مؤخرًا بزيارة لمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم للتعرف على الموقف التنفيذى لسير الأعمال داخل المجمع.



وأوضح أنه تم الانتهاء من تخصيص حوالى %92 من الوحدات الإنتاجية بالمرحلة الأولى للمجمع، 50 % منها بدأ مراحل الإنتاج الفعلى، وجار تشغيل الوحدات المتبقية، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسة متكاملة بالتعاون مع إحدى كبريات المكاتب الاستشارية العالمية، خاصة بالمرحلة الثانية للتوسعات بالمجمع، والتى تقدر مساحتها بـ52 فدانا.



وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستسهم فى نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة من خلال إدخال الشركات المتوسطة والكبيرة التى ستدعم المنشآت الصغيرة المتواجدة بالمرحلة الأولى، وجار البدء فى إجراءات الترفيق والإنشاءات بالمنطقة.



ولفت إلى أن الوزارة ساهمت بنحو 17 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكة الكهرباء بالمجمع، لتلبية احتياجات كل الوحدات الصناعية، فضلًا عن تقديم خدمات متطورة للدعم الفنى من خلال مركز تكنولوجيا البلاستيك التابع للوزارة، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة لمستثمرى المجمع فى مجالات تشكيل البلاستيك وآلية تنظيم خطوط الإنتاج داخل المصانع لاختيار نوعية الماكينات وطرق تشغيلها.



وأكد المهندس عمرو كامل، رئيس الشركة المصرية للتصميم والتصنيع الهندسى، وأحد المستثمرين بمجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم أن شركة مياه الشرب تطلب مبالغ غير مبررة لتركيب العداد فقط.



وأضاف أن محافظة الإسكندرية دفعت مقايسات المياه للمجمع المملوك لها، وأن المجمع تغذيه بالفعل شبكة مياه من شركة مياه الشرب وهى تخدم المجمع والإدارة من قبل.



وأوضح أن المستثمرين المتعاقدين مع وزارة التجارة والصناعة عبر جهاز تنمية المشروعات التابع لها أبرموا عقود توضح أن الخدمات متاحة بالفعل فى الوحدات المؤجرة، وأن المستثمر غير مطالب إلا بسداد تكلفة عدادات المياه والكهرباء كما هو موضح فى كراسة الشروط.



وأكد أن شركة مياه الشرب حددت تكلفة تركيب عداد المياه لوصلة بوصة وربع 18 ألف جنيه، وعداد المياه لوصلة قطرها ثلاثة أرباع بوصة بمبلغ يزيد عن 11 ألف جنيه رغم أن هذا المقاس لايناسب الأنشطة الصناعية من الأساس وإنما يناسب الاستخدام المنزلى.



واعتبر أن المياه بالنسبة لنشاطه هى خدمات وليست شيئا أساسيا فى الصناعة، لافتًا إلى أن المستثمر إذا قرر الحصول على قرض فسيكون بغرض شراء معدات أو مواد خام وليس إنفاقها على الخدمات.



وأشار إلى أن بعض المستثمرين بدأوا فى تركيب طلمبات للمياه لسحب المياه من باطن الأرض، لافتًا إلى أن تكلفة حفر الطلمبة تتراوح من 3 – 4 آلاف جنيه، ولن يقوم المستثمر بسداد قيمة شهرية للاستهلاك بعد ذلك.



ولفت إلى أن منسوب المياه الناتج من هذه الطلمبات جيد وضغط المياه مناسب لهم.