CIB والقلعة يعيدان مؤشرات البورصة لمسار الهبوط

البورصة المصرية



أسماء السيد



عادت البورصة المصرية من جديد للهبوط بجلسة الأربعاء، متأثرة بالتراجع الواضح لسهمى البنك التجارى الدولى CIB، وهبوط سهم شركة القلعة للاستشارات، لتغلق المؤشرات على تراجع جماعى لافت، وسط انخفاض مستمر لقيم التداول.



وأنهى مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مسجلا 15186 نقطة، بهبوط %1.9، وفقد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 2%، ليصل إلى 735 نقطة، كما تراجع المؤشر متساوى اﻷوزان EGX50 بنسبة %2.5، عند 2560 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنحو %1.6 عند 1897 نقطة.



بلغت قيم التداول على اﻷسهم 620.8 مليون جنيه، وهيمنت الحركة المتراجعة على غالبيتها، فهبط 119 سهمًا، بين اﻹجمالى البالغ عددها 169 سهمًا تم تداولها فيما صعد 13، ولم يتغير أداء الباقية.



اتجهت تعاملات المستثمرين المحليين للشراء بقيمة بلغت 12 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب واﻷجانب للبيع بقيمة 11 و1.1 مليون جنيه على التوالى، وفقد رأس المال السوقى 13 مليار جنيه، وأنهى تعاملات اليوم عند 859 مليار جنيه، مقابل 872 مليار جنيه بجلسة الثلاثاء.



توقع محللون أن تواصل البورصة المسار الهابط لتقترب من مستوى 14700 نقطة، فيما يتجه مؤشر السبعينى إلى 725 نقطة ثم 700 نقطة، وأرجع المحللون هبوط المؤشرات بتراجعات سهم التجارى الدولى، الذى هبط بنسبة %1.2 عند 81.40 جنيه، إضافة إلى استمرار سهم القلعة لتحركاته المتراجعة، وأنهى تعاملاته على هبوط %6 عند 3.23 جنيه، وتوقع محللون أن يواصل التراجع حتى 2.80 جنيه.



توقع محمد اﻷعصر، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «أمان» لتداول اﻷوراق المالية، استكمال البورصة لتحركاتها الهابطة خلال 5 جلسات مقبلة ليتجه مؤشرها الرئيسى 14700 نقطة، والتماسك قربها مع محاولة الصعود مجددًا.



أوضح أن أى ارتداد للمؤشرات قد تكون مؤقتة، ناصحًا المتعاملين بمحاولة استغلاله والتخفيف من المراكز، وجنى أرباح سريعة أو تقليص الخسائر.



على صعيد الأسهم رجح الأعصر اتجاه «مصر الجديدة للإسكان والتعمير» الخميس إلى 27.30-28.30 جنيه للسهم مقارنة بإغلاق 27.92 جنيه بتراجع %1.8، وتحرك «التجارى الدولى» نحو 78 جنيهًا.



قال سامح غريب، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «جذور» لتداول اﻷوراق المالية، إن اخفاقات سهمى «التجارى الدولى»، و«القلعة للاستشارات المالية»، أفقدت البورصة %2 مرجحًا استمرار التراجع حتى 15000 نقطة ثم 14700 نقطة.



على صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة، رجح اتجاه المؤشر إلى 725 نقطة ثم 700 نقطة كمرحلة تالية.



قال إن الارتدادة التى شهدتها البورصة، بجلسة الثلاثاء المنقضى تُعد مؤقته بفضل التحركات الإيجابية لبعض الأسهم من بينها «التجارى الدولى».