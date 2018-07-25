القاهرة تقود خسائر 4 بورصات.. وصعود دبى

خالد بدر الدين









هبطت مؤشرات 4 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بنسب ضعيفة بقيادة القاهرة، وصعدت مؤشرات 3 بورصات بقيادة دبى مع ارتفاع أسعار البترول، واستقرّ مؤشر بورصة مسقط دون تغيير عند 4405 نقاط.





وهوى المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية فى القاهرة بحوالى 1.9% ليتجاوز 15186 نقطة بعد أن كسب، أمس، أكثر من 1.2%، ومؤشر بورصة البحرين بأكثر من 0.4% لينزل إلى 1363 نقطة، ومؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 5355 نقطة.





وخسر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية فى بورصة الرياض بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى حوالى 8400 نقطة؛ بسبب خسائر أسهم البنوك، ومنها البنك السعودي الفرنسي، الذي سجل انخفاضًا في أرباح الربع الثاني من العام يوم الثلاثاء لتتراجع أسعار أسهمه بحوالى 4.1%، وانخفض سعر سهم البنك الأهلي التجاري 0.6% رغم إعلان أكبر مصرف في المملكة يوم الثلاثاء زيادة 6.7% في ربح الربع الثاني ليصل إلى 2.58 مليار ريال، كما هبط سعر سهم البنك العربي الوطني 0.6% بعد أن أعلن زيادة 8.3% في صافي ربح الربع الثاني إلى 919.1 مليون ريال.





ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة زاد بنسبة طفيفة بلغت 4 نقاط فقط ليتقدم إلى حوالى 9618 بعد صعوده اليومين الماضيين بأكثر من 1.8%، وانخفض سعر سهم مصرف قطر الإسلامي 0.8%، وسعر سهم بنك قطر الدولي الإسلامي 0.4%، كما تراجع سعرا سهمى شركة بروة العقارية والمتحدة للتنمية 0.4% و0.3% على الترتيب.





وانتعشت أسعار أسهم الشركات الإماراتية مع ارتفاع مؤشر سوق مال أبو ظبى العام بأكثر من 1.1% ليتجاوز 4830 نقطة، ومؤشر شقيقته سوق مال دبى العام بحوالى 0.7% ليصعد إلى حوالى 2945 نقطة.





ودعّم ارتفاع أسعار النفط أسهم شركات الطاقة في بورصة الإمارة مع ارتفاع أسعار النفط يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع، وهو ما يقلّص المخاوف من تخمة المعروض التى ضغطت على الأسواق في الأسابيع الماضية.



