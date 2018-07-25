تحذيرات دولية من حرب تجارية تهدد النمو الاقتصادي

ترامب وميركل...

خالد بدر الدين



أكد روبرتو أزيفيدو، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، الأربعاء، أن التوترات التجارية الحالية والتي تصاعدت مؤخرا بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الواردات أثارت إجراءات انتقامية من شركاء تجاريين، مما قد يهدد نمو الاقتصاد العالمي.



وقال أزيفيدو في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي ”نرى إجراءات أكثر تقييدا للتجارة من ذي قبل. هذا هو الوضع بوضوح. نأمل في أن نستطيع وقف هذا الاتجاه“.



وأضاف قائلا ”نمو الاقتصاد العالمي يظهر دلائل على التعافي. نأمل بألا تؤثر هذه التوترات التجارية الجديدة على ذلك النمو وألا تسلب الفرص التي سيتيحها النمو والتي تبدو واعدة في الوقت الحالي“.



ومن ناحية أخرى قال الرئيس الصيني شي جين بينج إنه يجب رفض حرب تجارية عالمية لأنه لن يكون هناك أي فائز فيها، داعيا دول مجموعة بريكس اليوم الأربعاء لرفض النزعة الانفرادية في أعقاب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على واردات من شركاء تجاريين.



وأعطت تهديدات ترامب حافزا جديدا لدول مجموعة بريكس -البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا - لتحسين التعاون التجاري، ووجد مسؤولون في القمة التي تستمر ثلاثة أيام والتي بدأت اليوم في جوهانسبرج موقف جماعي مناصر للتجارة العالمية.



ويأتى اجتماع رؤساء الكتلة التجارية المعروفة باسم مجموعة بريكس لأول مرة منذ أطلقت إدارة ترامب مسعى لإعادة موازنة التجارة المتعددة الأطراف والتي وصفها ترامب بغير العادلة.



وقال شي في افتتاح اجتماع زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ”يجب أن نكون حازمين في رفض النزعة الانفرادية ولاسيما أن النزعة الانفرادية والحماية التجارية تتزايدان، مما يوجه ضربة عنيفة للنظام المتعدد الأطراف“.



وحث الرئيس الصيني حكومات دول بريكس على الالتزام بالقوانين الدولية بصرف النظر عن حجمها وأكد على مواصلة الصين تنمية نفسها وأبوابها مفتوحة على مصراعيها وأن الصعود الجماعي للأسواق الناشئة والدول النامية غير قابل للإيقاف وسيجعل النمو العالمي أكثر توازنا .