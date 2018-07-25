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هل يصل الدولار إلى 19 جنيهًا بنهاية العام الجاري؟
الأربعاء 25 يوليه 2018 07:58 م
سعر الدولار أمام الجنيه
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سعر الدولار أمام الجنيه
سيد بدر
توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس العالمية، أن يرتفع سعر الدولار لمستوى 19 جنيهًا بنهاية العام الجاري ونحو 20 جنيهًا بنهاية العام المقبل
في مقابل توقع خبراء ألا يشهد سعر الدولار تغيرًا كبيرًا أمام الجنيه المحلي حتى نهاية العام الجاري وأن يدور السعر في فلك المستويات الحالية صعودًا وهبوطًا .
** توقعات
وجاءت توقعات المؤسسة رغم إشارتها لتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري وفقًا لبيانات ميزان المدفوعات التي صدرت مؤخرًا.
وأظهرت تراجع عجز الحساب الجاري لمستوى 3.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 3.9% في الفترة المقابلة، ووصفت المؤسسة التراجعات المتوقعة بأنها معتدلة مدعومة بتحسن الوضع الخارجي.
ووفقًا لمؤشر البنك المركزي الذي يرصد فيه متوسط سعر الدولار في السوق المحلية يوميًا فقد سجل سعر بيع العملة الامريكية 17.9604 جنيهًا بنهاية اليوم، وقد الجنيه أمام الدولار بنسبة 1.34% في آخر شهرين.
** لا زيادات
وقال هاني فرحات، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، إن توقعاته أن يظل سعر العملة الخضراء مستقرًا خلال الفترة المقبلة؛ ثم يبدأ الجنيه في استعادة بعض من قيمته مدعومًا بتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد .
وقلل فرحات، من تأثير تخارج بعض استثمارات الأجانب بأذون الخزانة الحكومية خلال الشهور الماضية متأثرة بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية؛ وذلك رغم خروج استثمارات بقيمة نحو 4 مليارات دولار من أذون الخزانة خلال الفترة الماضية .
وتقدر الحكومة سعر الدولار في موازنة العام المالي الجاري عند مستويات 17.3 جنيهًا .
وأشارت أرقام من معهد التمويل الدولي، نشرتها رويترز، إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا سندات وأسهما بقيمة 12.3 مليار دولار في الأسواق الناشئة في مايو، وسط ارتفاع عالمي في تكلفة الاقتراض وصعود الدولار. وتعتبر هذه التحركات المدعومة برفع الفائدة الأمريكية أحد المحاور التي تؤثر على سعر الدولار.
وشهد ميزان المدفوعات الذي يعكس تعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي تحسنًا كبيرًا خلال تسعة أشهر من العام المالي الماضي مسجلًا فائض كلي بقيمة 11 مليار دولار وهو ثاني أكبر فائض تاريخي.
كما شهد الحساب الجاري تحسنًا قويًا وتراجع العجز بمعدل 57.5% خلال الفترة مسجلا 5.3 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي كنتيجة أساسية لنشاط القطاعات الحيوية مثل السياحة وتحويلات المصريين والصادرات، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتحسن عجز الميزان الجاري إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 18/2019 مقارنة بـ4% في توقعات سابقة .
** 2019 بداية التغيرات
في السياق ذاته، توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، أن يظل الجنيه مستقرًا بشكل نسبي عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام الجاري في حدود 18 جنيهًا
وأوضح أن بداية 2019 قد تظهر تغيرات في الظروف المحلية والخارجية تدعم تغير هذه التوقعات بشكل قد يكون إيجابي للعملة المحلية في ظل عدم وجود ما يدعو للقلق بشأن المعروض من الدولار في السوق .
وأوضح أن السعر الحالي للعملة يحقق مصلحة جميع الأطراف الفاعلة في السوق، وأن الظروف الحالية على المستويين المحلي والدولي لا تنبىء بأي تغيرات كبيرة في سعر العملة، أو تشير إلى نقص في المعروض من العملة المحلية بل إنها تشهد زيادة تنعكس على الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية .
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