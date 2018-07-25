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اقتصاد وأسواق
30.8 مليار جنيه مبيعات شركات الدواء خلال 6 أشهر
الأربعاء 25 يوليه 2018 07:57 م
الدواء
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الدواء
أحمد صبرى
حققت شركات الدواء العاملة بالسوق المصرية مبيعات بقيمة 30.8 مليار جنيه خلال الشهور الستة الأولى من العام الحالى (من يناير إلى نهاية يونيو)، بنسبة نمو 33%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كانت شركات الأدوية قد حققت مبيعات، العام الماضي، بقيمة 51.59 مليار جنيه، ونموًّا 24%، وأسهمًا فى ذلك، ووافق مجلس الوزراء، يناير 2017 الماضي، على زيادة أسعار 15% من الأدوية المحلية، و20% من الأدوية الأجنبية بنسب تتراوح بين 30 و50% لتفادى خسائر الشركات من تعويم سعر الصرف.
وبحسب تقرير صادر عن مؤسسة "IMS" العالمية للمعلومات الدوائية، اطلعت "المال" على نسخة منه، فإن "نوفارتس" السويسرية تصدرت قائمة الشركات الأكثر بيعًا، للعام الثانى على التوالى، بحصة سوقية 7.3%، ونمو 21% على الفترة نفسها من العام الماضى.
واحتفظت "جلاكسو" الإنجليزية بالمركز الثانى بنمو 26%، وحصة بلغت 6%، متعدية غريمتها "سانوفى" الفرنسية التى حلّت بالمركز الثالث.
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