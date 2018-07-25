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استثمار
بروتوكول لإقامة منطقة لوجيستية بالسويس باستثمارات 400 مليون جنيه
الأربعاء 25 يوليه 2018 07:01 م
محافظة السويس
أخر الأخبار
محافظة السويس
نادية سلام
وقّعت محافظة السويس، اليوم، بروتوكول لإقامة منطقة لوجستية ومركز تجاري على مساحة 30 فدانًا وباستثمارات 400 مليون جنيه بمحافظة السويس ووزارة التموين.
جاء ذلك خلال جولة الدكتور أيمن أحمد عكرش، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية للمناطق الاستثمارية، واللواء أحمد حامد محافظ السويس.
وشملت جولة تفقدية للمناطق الصناعية وفرص الاستثمار المتاحة والمشروعات الزراعية والثروة الحيوانية والداجنة بمحطة تسمين الماشية بحي الجناين، وتفقُّد فرص الاستثمار بمنطقة عيون موسى لإقامة مشروعات سياحية استشفائية بالمناطق السياحية والتاريخية بالسويس.
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