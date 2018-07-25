بروتوكول لإقامة منطقة لوجيستية بالسويس باستثمارات 400 مليون جنيه

نادية سلام

وقّعت محافظة السويس، اليوم، بروتوكول لإقامة منطقة لوجستية ومركز تجاري على مساحة 30 فدانًا وباستثمارات 400 مليون جنيه بمحافظة السويس ووزارة التموين.