«مطاحن ومخابز الإسكندرية» ترد على «الأهلي للاستثمارات»

مطاحن ومخابز الإسكندرية

رجب عزالدين



قالت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية إن شركة الأهلى للاستثمارات لم تتقدم بطلب للترشح لعضوية مجلس الإدارة بمقر إدارة الشركة أو خلال المدة المحددة.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعلن السادة الراغبين فى الترشح لعضوية مجلس الإدارة بالتقدم بطلبات الترشح والمستندات اللازمة بمقر إدارة شركة مطاحن ومخابز الاسكندرية (الكائن 80 طريق الحرية-الإسكندرية) فى موعد غايته قبل انعقاد الجميعة العامة المقررة 26 مايو الماضى بثلاثة أيام وفقا لاعلان منشور بجريديتى الجمهورية والمال.



وتابعت الشركة إن الأهلى للاستثمارات لم تتقدم بطلب للترشح لعضوية مجلس الإدارة بمقر إدارة الشركة أو خلال المدة المحددة ،ثم قامت الشركة بعمل انذار رسمى على يد محضر بتاريخ 21 مايو 2018 ردا على طلب الأهلى للاستثمارات.



ونوهت الشركة إلى قيام المساهم أحمد ياسين ضياء الدين (ممقل الأهلى للاستثمارات) باثارة موضوع تمثيله فى مجلس الإدارة خلال أعمال العمومية المقررة 26 مايو ،مشيرة إلى أن رئيس مجلس الإدارة قام بالرد عليه ساعتها .



وأضافت الشركة إن رد رئيس مجلس الإدارة مثبت بمحضر العمومية ويتلخص فى اخطار المساهم بخطأ العنوان الذى أرسل له طلب الترشيح ،حيث قدم المساهم صورة ضوئية بإنذار على يد محضر فى عنوان آخر هو( 9 شارع سنان الاسكندرية).



وقالت الشركة إن المختصين باستلام الأوراق كانوا متواجدين بالعنوان الصحيح ( 80 طريق الحرية ) حتى نهاية مواعيد العمل لآخر يوم فى المدة القانونية ومستعدين لاستلام أوراق المرشحين.



وقالت الشركة إنها ستتابع الدعوى القضائية المرفوعة من قبل الأهلى للاستثمارات والمحدد لها جلسة 28 أغسطس القادم.



وأقامت شركة الأهلى للاستثمارات 5 دعاوى قضائية أمام محكمة القاهرة الاقتصادية لفرض الحراسة القضائية على 5 شركات مقيدة فى البورصة، هى: العامة للصوامع والتخزين، ومطاحن شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز الإسكندرية، ومطاحن ومخابز القاهرة والجيزة.



وقال ياسين تاج ياسين، المستشار القانونى للأهلى للاستثمارات، إن الشركة من المساهمين الرئيسيين بالكيانات الخمسة، لكنها عاجزة عن التمثيل بمجلس الإدارة، بسبب عدم التزامها بالقانون، فيما يتعلق بتحديد مقاعد القطاع الخاص فى الإدارة.



وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن تلك الشركات تتبع القانون 203 لشركات قطاع الأعمال العام، وهو يضع حداً أدنى مقعدين لتمثيل مساهمى القطاع الخاص، موضحاً أن الخطوة التالية لشركته ستكون الدعوة لعقد جمعية عمومية لتشكيل مجلس إدارة جديد.