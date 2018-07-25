تراجع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل 618 جنيها

عمرسالم





تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وذلك على خلفية صعود البورصة العالمية للذهب.





وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية ، لـ"المـال" إن عيار 21 اليوم نحو 618 جنيه للجرام مقابل 616 جنيه امس





وسجل عيار 18 اليوم 529 جنيها، فيما سجل عيار 24 نحو 705 جنيهات، وسجلت الأوقية 1233 دولارا أمريكيا، بدلاً من 1225 دولارا أمس.



فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 4937 جنيها بدلاً من 4925 جنيهاً أمس.