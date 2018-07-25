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بورصة وشركات
3.8 مليون سهم تستجيب لعرض النصر للمحولات للشطب الاختيارى
الأربعاء 25 يوليه 2018 05:58 م
الماكو للمحولات
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الماكو للمحولات
رجب عز الدين
قالت إدارة البورصة المصرية إن إجمالى أوامر البيع المبدئية المستجيبة للشطب الاختيارى لأسهم شركة النصر لصناعة المحولات "الماكو" بلغ 3.86 مليون سهم تقريبًا، بنهاية فترة العرض المقررة اليوم الأربعاء.
ووافقت لجنة القيد بالبورصة، الأربعاء الماضى، على سير شركة النصر لصناعة المحولات والمنتجات الكهربائية "الماكو" فى إجراءات الشطب الاختيارى من البورصة، مع إلزامها بشراء أسهم جميع المساهمين المتضررين والمعترضين على الشطب.
وأقرّت عمومية الشركة، فى 26 فبراير الماضى، شراء أسهم مالكي الأسهم المعترضين على الشطب الاختياري للقيد والمتضررين منه بأعلى سعر إقفال في الشهر السابق على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بدعوة الجمعية، أو متوسط أسعار إقفالات أسهم الشركة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على تاريخ القرار المشار إليه.
ويبلغ رأسمال الشركة 39.87 مليون جنيه، موزعًا على 39.87 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد لكل سهم.
البورصة المصرية
النصر لصناعة المحولات - الماكو
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