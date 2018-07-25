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بورصة وشركات
الرقابة المالية تدرس تعديل غرض بي أى جي للتجارة
الأربعاء 25 يوليه 2018 05:42 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن شركة بى أى جى للتجارة والاستثمار تقدمت إليها بنموذج الإفصاح الخاص بتعديل الغرض، وجارٍ فحصه ودراسته.
وأعلنت بي أي جي للتجارة فى 12 يوليو الماضى أنها بصدد دراسة جدوى للدخول في مجال تصنيع وتجميع وتجهيز السيارات.
وقالت الشركة إنها تدرس ستدرس إمكانية الدخول أيضا في صناعة الأوتوبيسات والميكروباصات وقطع غيارها ومدى تصنيع وتجميع سيارة ربع نقل Hybrid Delivery Truck.
واعتمدت الشركة نموذج الإفصاح الخاص بإضافة أنشطة جديدة في اجتماع مجلس الإدارة فى 16 يوليو 2018.
وأشارت الشركة إلى أنها ستبدأ في إجراءات التفاوض مع موردين وشركات إيطالية وأمريكية وصينية لاقتناص التصميم والمكونات، مضيفة أنه جارٍ دراسة تكلفة المشروع وبحث أفضل سُبل التمويل المناسبة من خلال "Joint-ventuture" أو "private equity".
ويبلغ رأسمال الشركة 30,16 مليون جنيه، موزعاً على 30,16 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
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