البرلمان: تخصيص 15 ٪ من أرصدة الصناديق الخاصة لدعم الموازنة

الموازنة

ياسمين فواز



وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأربعاء، نهائيا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن تخصيص نسبة من أرصدة الصناديق، والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.



وينص المشروع على أن يؤول للخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30 يونيو 2018، ونسبة من أرصدة الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية في 30 يونيو 2018 لمرة واحدة، كالتالي:



-نسبة 5% من الأرصدة التى تزيد على 5 ملايين جنيه ولا تجاوز مبلغ 7.5 مليون جنيه.



-نسبة 10% من الأرصدة التى تزيد على 7.5 مليون جنيه ولا تجاوز مبلغ 15 مليون جنيه.



-نسبة 15% من الأرصدة التي تزيد على مبلغ 15 مليون جنيه.



-نسبة 15% من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية.



ويهدف مشروع القانون على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالى إلى البنك المركزى، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.



ووفقا للنائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحاته لـ"المال" فإن مشروع القانون يهدف إلى استقطاع نسبة من الفوائض الخاصة بالصناديق السابقة بما لا يؤثر على سير العمل ، مؤكدا أن البرلمان يؤيد مشروع القانون ويدعمه كأحد سبل خفض عجز الموازنة للعام المالي المقبل .



وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الي أن لجنة الخطة بالبرلمان رفضت نسبة ٢٥٪ وابقت علي ١٥٪ من الفوائض لمزيد من المرونة الهيئات الاقتصادية العامة التي ينطبق عليها القانون لاستكمال مشروعاتها وتنمية إيراداتها.



وينص مشروع القانون كما أرسلته الحكومة على خصم نسبة ما يعادل 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات فى 30-6-2018 لمرة واحدة ، على أن يستثني من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء وذلك استثناء من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التى ترحل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.

