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اقتصاد وأسواق
هالة السعيد: الاقتصاد المصري ينمو لأعلى مستوى منذ 10 سنوات
الأربعاء 25 يوليه 2018 03:24 م
دكتورة هالة السعيد
أخر الأخبار
دكتورة هالة السعيد
خالد بدر الدين
أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3 % في السنة المالية 2017-2018، المنتهية في 30 يونيو الماضي، لتسجل أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات.
وذكرت الوزيرة، في بيان صادر عن مجلس الوزراء -اليوم الأربعاء- أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.4 % في الربعين الثالث والرابع من السنة المالية 2017-2018، وهو الأعلى منذ ثماني سنوات، وتهدف مصر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 5.8 % في 2018-2019، مع عجز كلي مستهدف عند 8.4 %.
ونقل البيان، عن وزير المالية المصري محمد معيط، قوله إن العجز الكلي المصري انخفض لأقل من 10 % من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018 للمرة الأولى منذ عام 2011، حين أطاحت انتفاضة شعبية بحسني مبارك من سدة الرئاسة.
النفط
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