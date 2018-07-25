مدبولي يتعهد بالتزام حكومته بتوصيات النواب

مصطفى مدبولي 22

ياسمين فواز



قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ملزمة بالأخذ بملاحظات مجلس النواب على برنامجها الذي تم عرضه على البرلمان يوم 3 يوليو الماضي.



جاء ذلك في رده على ملاحظات مجلس النواب على برنامج الحكومة، اليوم الأربعاء، موجهًا الشكر للأعضاء على مناقشاتهم العميقة والتي تناولت بمزيد من الاهتمام برنامج الحكومة في إطار الاهتمام بالمصلحة العامة للدولة المصرية.



ونصح مدبولي الحكومة للتمكن من تحقيق برنامجها قائلا: "ملاحظات النواب تمت في إطار من الحرية والموضوعية، وأقدم لكم جزيل الشكر وألتزم أمامكم بالأخذ بهذه الملاحظات التي تقدرها الحكومة".



ووعد الأعضاء بفرد مساحات كبيرة لجميع الملاحظات، حيث إنها آراء واقتراحات هدفها تحقيق صالح المواطن، مؤكدا أن الحكومة تؤكد على مواصلة التعاون فيما بينها وبين البرلمان باعتبار أن النجاح للسلطة التشريعية والتنفيذية ركيزة أساسية للتقدم وللتنمية.