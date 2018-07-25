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طاقة
رويترز: مصر تستعين ببنوك دولية للتأمين ضد مخاطر تقلبات البترول
الأربعاء 25 يوليه 2018 01:59 م
خام برنت
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خالد بدر الدين
وافق مجلس الوزراء المصرى اليوم الأربعاء على بدء إجراءات التعاقد مع بنوك ومؤسسات تمويل دولية للتأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار النفط كإجراء يستهدف الحماية من هذه التقلبات.
وذكرت وكالة رويترز أن مصر حددت سعر برميل النفط فى موازنة 2018-2019 عند 65 دولارا، فى حين تجاوز سعر برميل خام برنت اليوم الأربعاء 74 دولارا.
وقال مجلس الوزراء فى بيان صحفي اليوم الأربعاء، إنه وافق ”على قيام وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية بدء إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض بنوك أو مؤسسات التمويل العالمية بخصوص التأمين ضد مخاطر تقلبات أسعار البترول العالمية وذلك كإجراء حمائى“.
النفط
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