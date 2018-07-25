EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
شركة أمريكية وحيدة تتقدم لمناقصة تطوير مصر للألومنيوم
الأربعاء 25 يوليه 2018 01:16 م
شركة مصر للألومنيوم
أخر الأخبار
شركة مصر للألومنيوم
رجب عزالدين
قالت شركة مصر للألومنيوم إن مناقصة تطوير الخط السابع لم يتقدم إليها إلا شركة واحدة وجارية دراسة عرضها.
وأعلنت الشركة الشهر الماضى عن تأجيل طرح المناقصة المحدودة لتطوير الخط السابع إلى جلسة 24 يوليو بدلا من 26 يونيو.
وقالت الشركة فى البيان: "لم يتقدم إلى تلك المناقصة إلا شركة وحيدة وهى شركة بيكتل الأمريكية ومازال عرضها تحت الدراسة".
وكانت الشركة قد أعلنت فى 7 يونيو الماضى عن طرح مناقصة محدودة بنظام عقد EPCM بخصوص طلب شركة استشارية هندسية "مقاول" وذلك للعمل في مشروع تطوير الخط الإنتاجي السابع عبر تكنولوجيا متقدمة لرفع طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف طن ألومنيوم سنويًا.
وأظهرت نتائج شركة مصر للألومنيوم خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018، تحقيقها صافى ربح 1.869 مليار جنيه مقارنة بـ 894.017 مليون خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2016/2017.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا