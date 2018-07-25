شركة أمريكية وحيدة تتقدم لمناقصة تطوير مصر للألومنيوم





رجب عزالدين

قالت شركة مصر للألومنيوم إن مناقصة تطوير الخط السابع لم يتقدم إليها إلا شركة واحدة وجارية دراسة عرضها.وأعلنت الشركة الشهر الماضى عن تأجيل طرح المناقصة المحدودة لتطوير الخط السابع إلى جلسة 24 يوليو بدلا من 26 يونيو.وقالت الشركة فى البيان: "لم يتقدم إلى تلك المناقصة إلا شركة وحيدة وهى شركة بيكتل الأمريكية ومازال عرضها تحت الدراسة".وكانت الشركة قد أعلنت فى 7 يونيو الماضى عن طرح مناقصة محدودة بنظام عقد EPCM بخصوص طلب شركة استشارية هندسية "مقاول" وذلك للعمل في مشروع تطوير الخط الإنتاجي السابع عبر تكنولوجيا متقدمة لرفع طاقته الإنتاجية إلى 250 ألف طن ألومنيوم سنويًا.وأظهرت نتائج شركة مصر للألومنيوم خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018، تحقيقها صافى ربح 1.869 مليار جنيه مقارنة بـ 894.017 مليون خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2016/2017.