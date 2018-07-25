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طاقة
البترول: توصيل الغاز للمنازل بقسط شهرى 30 جنيهًا ودون مقدم
الأربعاء 25 يوليه 2018 11:27 ص
توصيل الغاز للمنازل
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توصيل الغاز للمنازل
نسمة بيومى وعمرسالم
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه تقرر تقسيط قيمة توصيل الغاز الطبيعى للوحدات السكنية فى إطار المشروع القومى الجارى تنفيذه بدون سداد أى مقدم تعاقد بقسط شهرى 30 جنيهاً على فترة 6 سنوات ودون فوائد يتم تحصيله على فاتورة استهلاك الغاز.
وأضاف الملا أن ذلك يأتى فى إطار التيسير على المواطنين والمساهمة فى تحسين مستوى المعيشة وإعطاء دفعات للتوسع فى توصيل الغاز للمنازل بمختلف محافظات مصر وعلى رأسها الصعيد، خاصة فى المناطق ذات الكثافة السكنية المرتفعة لإحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز ومن أجل تخفيف الأعباء التى تتحملها الدولة بالعملات الأجنبية لاستيراد جانب من احتياجات الاستهلاك المحلى من البوتاجاز.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول الإجتماع الدورى لمتابعة تنفيذ برنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحضور رؤساء الشركة القابضة للغازات وشركات توصيل الغاز.
وأكد الملا على أهمية التزام شركات التوصيل بالتوقيتات الموضوعة والعمل على تذليل التحديات التى قد تواجه سرعة التوصيل ومراعاة أقصى معدلات الأمان الصناعى والدقة فى التنفيذ.
وأوضح أن تقرير متابعة البرنامج أشار إلى توصيل الغاز الطبيعى لعدد من المناطق بمختلف محافظات مصر لأول مرة خلال الفترة الأخيرة حيث تم التوصيل إلى ١٢ مدينة فى ٨ محافظات وهى بلقاس وشربين بمحافظة الدقهلية وبيلا وفوه بكفر الشيخ وقوص بقنا والواسطى ببنى سويف وبنى مزار وسمالوط بالمنيا والمعمورة البلد وبشاير الخير بالإسكندرية ومشتول السوق بالشرقية والعاشر من رمضان (الإسكان الاجتماعى) بالشرقية.
شبكة الغاز
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