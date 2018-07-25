وزير التعليم العالي يبحث آليات التعاون العلمي والتدريبي مع شركة IBM

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي

المال- خاص



أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون مع مؤسسات التدريب العالمية فى إعداد الطلاب وتأهيلهم وتدريبهم على المهارات اللازمة، لمواكبة احتياجات سوق العمل.



جاء ذلك خلال لقائه أمس الثلاثاء بالمهندس وائل عبدوش، مدير عام شركة IBM في مصر، وذلك بحضور د. كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، بمقر المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة.



وخلال اللقاء بحث الجانبان إمكانية تقديم شركة IBM لعدد من المبادرات لدعم قطاع التعليم العالى والجامعات المصرية سواء الحكومية أو الخاصة من خلال توفير برامج التدريب اللازم للطلاب والباحثين وأساتذة الجامعات في مختلف تخصصات وفروع التكنولوجيا الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعى وأمن المعلومات.



ومن جانبه، أكد مدير عام IBM بمصر، حرص الشركة على تقديم الدعم والتدريب اللازم للطلاب والباحثين والأساتذة، مشيرًا إلى أنه تم تدريب حوالى 9 آلاف متدرب بمختلف الجامعات المصرية ومنها جامعات: "القاهرة وعين شمس وحلوان والزقازيق وبنها"، مضيفًا أن الشركة تستهدف محو أمية التكنولوجيا عند الطلاب، فضلًا عن إتاحة التدريب للطلاب بمختلف المراحل الجامعية والمعيدين والأساتذة والباحثين.



وفى ختام اللقاء، تم الاتفاق على أن تقوم الشركة بعرض مبادراتها على رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة بهدف استفادة الطلاب والباحثين وأساتذة الجامعات منها.