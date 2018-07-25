اليوم.. نشر أسماء الحاجزين بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

مصطفى مدبولى

بدور إبراهيم



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم اليوم نشر أسماء المواطنين داخل الأولوية - وفقًا للأولويات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء الحاجزين بالإعلان التاسع ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بكل مشروع على حدة، وذلك على الموقع الإليكتروني الرسمى لصندوق التمويل العقاري من خلال الرابط (www.mff.gov.eg).



وقالت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: تم الانتهاء من إجراء ترتيب الأولويات المُعلن عنها للمواطنين المتقدمين بالمدن التى يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة وفقًا للآلية المُقررة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث جاء فى الترتيب المتزوج ويعول (شاملًا الأرمل الأرملة وتعول، المطلق المطلقة وتعول) ثم المتزوج، ثم الأعزب، مع إعطاء الأولوية للأصغر سنا، وفى حالة تساوى السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا، وذلك فى ضوء البيانات التى تم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكتروني الرسمى للصندوق خلال فترة فتح باب الحجز.



وأضافت: بلغ عدد المدن التى يزيد فيها عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة، 6 مدن، على النحو التالى (فى مدينة 6 أكتوبر 25 ألف وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 46226، وفى حى عتاقة بمحافظة السويس 2948 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 3846، وفى الخانكة بمحافظة القليوبية 1819 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 2172، وفى فاقوس بمحافظة الشرقية 481 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 1025، وفى كفر الدوار بمحافظة البحيرة 77 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 954، وفى برج البرلس بمحافظة كفر الشيخ 148 وحدة سكنية متوفرة، وعدد المُتقدمين 1197).



وأوضحت أن إجمالى عدد المواطنين داخل الأولوية 30473 مواطنًا، وعقب الانتهاء من جاهزية تلك الوحدات، سيتم البدء فى إرسال طلبات المواطنين داخل الأولوية لشركات الاستعلام المتعاقدة مع الصندوق لإجراء الاستعلام الميدانى على بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه (إن وجد)، مع الأخذ فى الاعتبار أن أعداد الوحدات المُتاحة بمدينة 6 أكتوبر قابلة للزيادة، بسبب الرفض الميدانى أو الائتمانى لدى جهات التمويل لأى من المواطنين الحاجزين بالإعلان السابع، والإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء)، والمحولين من مختلف المدن إلى مدينة 6 أكتوبر فى الفترات السابقة، لمن ثبت عدم انطباق شروط منح الدعم أو التمويل عليه، بحيث سيتم البدء فى الاستعلامات الميدانية للحاجزين بالإعلان التاسع بعد الانتهاء من المواطنين الحاجزين بتلك الإعلانات.



وأكدت أن رقم الأولوية المُعلن عنه الخاص بكل مواطن، هو رقم غير نهائى، وقد يتغير إذا تبث عدم صحة أى من البيانات المُقدمة من المواطنين الحاجزين بالموقع الإليكتروني الرسمى للصندوق، والمرفوعة بمعرفتهم، والتى تبين قيمة الدخل والحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة، والإعاقة، بحيث تكون طلبات المواطنين فى تلك الحالة عرضة للرفض نتيجة الاستعلامات الميدانية لدى الصندوق، أو الائتمانية لدى جهات التمويل، وعليه تُعد تلك النتائج مؤشرًا لترتيب أولوية بدء التعامل على طلبات المواطنين، ولا يعكس تأكيد قبول التخصيص للمواطن، ومن ثم تتغير أرقام الأولوية طبقًا لنِسَب الرفض.



وأشارت إلى أن المواطنين الذين أصبحوا خارج أولويات الوحدات المتوفرة، لهم الحرية التامة فى استرداد مبلغ مقدم جدية الحجز، وذلك فى حالة عدم رغبة المواطن فى الانتظار لحين الانتهاء من توفير وحدات جديدة بتلك المدن، وفى حالة الانتظار، سيتم محاسبة المواطن على الوحدة السكنية بالأسعار الجديدة.



وأكدت أن هناك 18 مدينة ومركزًا، فى 9 محافظات، بها وحدات تحت التنفيذ، وهى أسوان الجديدة بمحافظة أسوان، وكفر الزيات بمحافظة الغربية، وجرزا القطورى بمحافظة الجيزة، و(الفيوم الجديدة، وشدموه) بمحافظة الفيوم، وأخميم الجديدة بمحافظة سوهاج، و(الوقف، ونقادة، ونجع حمادى، وقوص) بمحافظة قنا، و(أرمنت، والطود، وإسنا، وإسنا الدير، وإسنا الشغب) بمحافظة الأقصر، و(سفاجا، ومرسى علم) بمحافظة البحر الأحمر، والفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، مؤكدة أنه سيتم الانتهاء من جاهزية تلك الوحدات، وبدء إرسال طلبات المواطنين المقبولين وداخل الأولوية لشركات الاستعلام المتعاقدة مع الصندوق لإجراء الاستعلام الميدانى على بيانات السكن والعمل للعميل وشريكه.