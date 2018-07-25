هيئة المناخ تحذر مزارعى البطاطس من الطقس الحار

وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت



■ اللجوء للموسم المبكر يخفض إنتاجية الفدان بشكل كبير

■ فهيم: المنيا والمنوفية والبحيرة والدقهلية أبرز المحافظات المهددة



المال-خاص



حذرت هيئة المناخ التابعة لمركز البحوث الزراعية، مزارعى البطاطس من خطورة تبكير زراعة المحصول، فى أغسطس، بدلا من الموعد الأفضل فى منتصف سبتمبر، للحصول على أسعار أعلى من المحصول فى بداية الموسم.



أكد محمد على فهيم، مدير مركز المناخ الزراعى لـ«المال»، أن وزارة الزراعة اتخذت خطوات للتقليل من تأثيرات التغير المناخي، من خلال تعديل مواعيد الزراعة، بما يتناسب مع المتغيرات الحالية فعلى سبيل المثال قمنا بالتحذير من المطورة زراعة البطاطس بشكل مبكر الموسم المقبل، تحت أى سبب من خلال الجمعيات المختلفة.



لفت فهيم إلى أن هذه التحذيرات بشكل استباقى لحماية محصول البطاطس، لأن الصيف سوف يكون شديد الحرارة، وأن الخسائر فادحة حال الإصرار على زراعة المحصول فى أول أغسطس، لأن المحصول سوف يحصل على احتياجاته الحرارية فى وقت قصير جدا.



أوضح فهيم أن تعرض محصول البطاطس لموجة حارة تتخطى المعدلات المعقولة، سوف تصيب المحصول بالتلف و«التقزم»، وظهور أعراض إصفرار ناتجة عن نقص الماغنسيوم والبوتاسيوم، وانخداع المزارع بهذه الأعراض المرضية، وقيامه بعلاج هذه الأعراض بشكل خاطئ.



أكد فهيم أن أهم المناطق التى سوف تشهد ارتفاعا فى درجات الحرارة، وحذر المزراعين فيها من ذلك محافظات المنيا، وجنوب المنوفية، وغرب البحيرة، والنوبارية، والدقهلية.



أوضح فهيم أن خطورة تعرض البطاطس لموجات قاسية من الحر، تخفض إنتاجية الفدان لما بين 3 إلى 5 أطنان بدلا من 11 طنًا إنتاجية الفدان، بسبب إصابة المحصول بالتقزم الذى تسببه درجات الحرارة.



لفت فهيم إلى أن زيادة معدلات درجات الحرارة تتسبب فى ضعف النبات، وزيادة قابليته للإصابة، بالآفات والأمراض مثل الندوة المبكرة.



تزرع البطاطس فى مصر على 3 عروات، صيفية وشتوية ونيلية، وتبلغ المساحة لهذة العراوات بالكامل 376 ألف فدان.



بلغ إجمالى صادرات البطاطس من يناير الماضى حتى الآن، 750 ألف طن، وتتربع روسيا والسعودية، على عرش الدول المستوردة للبطاطس المصرى.



بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطة تنفيذية عاجلة لزيادة الإنتاج المحلى لمحصول البطاطس، الذى يعد ثان أكبر محصول بعد الطماطم، ما يساعد على زيادة الصادرات فى الأسواق الخارجية، وزيادة المعروض فى السوق المحلية، من خلال تطبيق منظومة جديدة لزيادة الإنتاج بالقضاء نهائيا على مرض العفن البنى.



قال محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية لـ«المال»، إن وزارة الزراعة تستهدف آليات لزيادة إنتاجية مصر من البطاطس باستخدام جهاز تقنية النبضات الرنينية، والتوسع فى إقامة الحقول الإرشادية لمواجهة الأمراض، والتقلبات الجوية، وتكثيف الحملات المرورية لتقيم نتائج المحصول، واستيراد تقاوى من مناطق الإنتاج، تخلو من الأمراض الحجرية، ومصحوبة بشهادة صحة نباتية.



أوضح عطا أن إجمالى المساحات المنزرعة من محصول البطاطس، فى 3 عروات تبلغ 376 ألف فدان، بمتوسط إنتاج 11 طنا و600 كيلو، بإجمالى إنتاج يبلغ 4 ملايين و200 ألف طن سنويا حاليا، منها عروة شتوى 211 ألف فدان، وعروة صيفى للموسم الجديد، وزراعة 150ألف فدان، وعروة نيلى 40 ألف فدان، موضحا أن هناك حملات مرورية مكثفة لزيادة الإنتاجية ومواجهة أى من الأمراض والآفات التى تصيب المحصول، ومواجهة مخاطر التغيرات المناخية والتقلبات الجوية.