«بتروجاس» تستثمر 120 مليون جنيه لإحلال وتجديد خطوط إنتاجها

عادل الشويخ



■ «رئيس الشركة»: 30 يومًا حجم احتياطى البلاد الحالى من البوتاجاز



نسمة بيومى



تعكف شركة الغازات البترولية «بتروجاس» على تنفيذ حزمة مشروعات جديدة لإحلال وتجديد خطوط الإنتاج الخاصة بها، باستثمارات 120 مليون جنيه.



وأكد عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس لـ«المال»، أن ارتفاع حجم الرصيد والمخزون الإستراتيجى من البوتاجاز يكفى احتياجات السوق المحلية 30 يومًا، لافتا إلى أن عملية الاستيراد من الخارج تتم بشكل منتظم، بحسب الجدول الزمنى، دون أى تأخير.



تتبع «بتروجاس» وزارة البترول، وهى الكيان المسئول عن تعبئة وتوفير البوتاجاز المستورد لجميع المحافظات.



وكشف مصدر مسئول فى الهيئة العامة للبترول، عن أنه من المرتقب بدء تخزين البوتاجاز المستورد فى مشروع محطة سونكر للصب السائل فى العين السخنة، مطلع العام المقبل.



يقام مشروع «سونكر» على مساحة 400 ألف متر مربع، ويضم رصيفاً بحرياً متخصصاً لتداول المنتجات البترولية بطول 415 م، وعمق 17 م، بما يسمح باستقبال ناقلتين فى آن واحد، سعة كل منها تصل إلى 120 ألف طن.



يتضمن المشروع إنشاء خطوط أنابيب جديدة بطول 40 كم، لربط السعات التخزينية للبوتاجاز والسولار، بمحطة الصب السائل بخطوط الشبكة القومية، لنقل وتداول الزيت الخام، والمنتجات البترولية، التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى 10 مليارات جنيه.



قال المصدر إن المشروع يضيف سعات تخزينية للبوتاجاز على مستوى الجمهورية، تقدر بنحو 120 الف طن، مؤكدًا أن ذلك يساهم فى زيادة حجم الرصيد والمخزون الاستراتيجى من البوتاجاز.



وتستورد مصر %50 من جملة استهلاكها من البوتاجاز،الذى يتجاوز 4 ملايين طن سنويا، من عدة دول، أبرزها السعودية، والجزائر.



أوضح المصدر أن المشروع يسمح بتداول وعرض وتخزين المشتقات البترولية، بما فيها البوتاجاز، وبالتالى يسمح بشراء أى احتياجات تطلبها السوق المحلية، مع توفير الوقت وتكاليف النقل، دون تأخر أى شحنات بسبب تقلب الأحوال الجوية.

