«PLATINUM» مستشاراً لإعادة هيكلة «BioEnergy»

نفايات



شريف عمر



كشف زياد الحسامى، الشريك التنفيذى لشركة (PLATINUM CONSULTING ) للاستشارات المالية والإدارية والتشغيلية، عن توقيع الشركة عقد لتولى مهام الاستشارات المالية، وإعادة هيكلة القطاع المالى، لشركة BioEnergy Alternative Fuels للوقود البديل.



قال الحسامى فى تصريح لـ«المال»، إن شركته ستطبق أحدث البرامج العالمية لإعادة الهيكلة بشركة بايو إنيرجى، على غرار برنامج ERP لتشغيله فى الأعمال المالية والتشغيلية لنشاط شركة الوقود.



أضاف الحسامى: شركة BioEnergy تعد واحدة من ‏الشركات الرائدة والمتخصصة فى إنتاج وتوفير الوقود المشتق من النفايات، لاستخدامه فى صناعات متعددة، منها صناعة الأسمنت، وتوقيع العقد بين الحسامى، ومحمود جلال - المؤسس والعضو المنتدب لشركة BioEnergy Alternative Fuels.



وتعتبر PLATINUM CONSULTING من الشركات المتخصصة فى تقديم خدمات الاستشارات المالية والإدارية والتشغيلية، وإعادة الهيكلة المالية والمحاسبية والإدارية للشركات، لتقديم خدمات الاستشارات الأخرى بالتعاون مع مكاتب وشركات فى مجالات أخرى متعددة، وتأسيسها عبر 3 رجال أعمال، لديهم خبرات سابقة فى مجال مكاتب المحاسبة، والمراجعة القانونية والضريبية الأجنبية، بجانب العمل فى الشركات العالمية المتعددة الجنسيات والمجالات.



خلال الفترة الماضية نشرت «المال» أن بلاتينوم أضافت أنشطة إمساك الدفاتر المحاسبية، وإعادة الهيكلة المالية والإدارية للشركات، وأعمال الرقابة الداخلية.



ويشير الموقع الإلكترونى لشركة بايو إنيرجى أنها تأسست 2012، تحت اسم Dayra، للعمل بمجال إنتاج وتوفير الوقود البديل المشتق من النفايات، واستطاعت الشركة تحقيق الاستدامة، واستمرارية الربحية فى الأعوام التالية، رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية فى مصر، ووجود منافسين اخرين ذى صلة.

