بقلم رجائى عطية: إبليس (9)





الشيطان فى حضارة اليونان

قدم الأستاذ العقاد لهذا الفصل، ببحث سبق أن تناوله فى كتابه «أثر العرب فى الحضارة الأوروبية»- تعرض فيه لدعاوى الأوروبيين ومزاعمهم التى تستهدف ترجيح كفتهم باسم اليونان، وبخس أو غمط الشرق حقه بما فيه الأمة العربية، بدعوى أن العرب نقله لا مبدعين، وهو ما رد عليه الأستاذ العقاد باستفاضة نحيل فيها على ما أورده فى مقدمة هذا الفصل، وهو إجمالاً ما سبق أن تعرض له فى كتاب «أثر العرب فى الحضارة الأوروبية»- وهو ما سبق أن تناولناه فى المجلد الثانى من «مدينة العقاد» ـ لنقصر تعرضنا هنا على ما يتعلق بمسألة الشيطان أو «قوة الشر» موضوع هذا الكتاب.فى الحضارات الشرقية ترى «قوة الشر» مغضوب عليها لأنها تضر وتفسد وتدس الغواية على الإنسان.ولكن الأمر ينقلب تمامًا ـ فيما يسوق الأستاذ العقاد ـ فى معايير الأرباب اليونانية، لأن «برومثيوس» الذى ينصب عليه غضب الأرباب وكبيرهم «زيوس» ـ هو المعلم ـ نقصد «برومثيوس» الذى هدى الإنسان إلى سر النار، وألهمه السعى فى طلب البقاء، وبصره بالمجهول من خفايا الكون.وبرومثيوس تمثله الأساطير اليونانية ـ بأنه على قسط وافر من الفطنة دعت رب الأرباب «زيوس» إلى الغيرة منه، متخيلاً أنه يتعالم عليه.أما «زيوس» رب الأرباب، فهو أشبه ما يكون بالشيطان فى الديانات الشرقية القديمة، فهو فى جميع صوره شهوانى نهم أكول شديد الطمع لا يبالى بشىء غير استبقاء سطوته وموارد خزانته.وتمتلئ الأساطير اليونانية- فيما يقول الأستاذ العقاد- بأخبار الشجار بين زيوس رب الأرباب وقرينته «هيرا» التى كانت تفاجئه فى خياناته الغرامية مع نساء الآلهة ومع بنى الإنسان، وربما عنفته لأنه ينحرف نحو «الشذوذ الجنسى» ويهبط إلى الأرض ليختطف منها الغلام الجميل «جانيميد» ويجعله ساقيًا فى الملأ الأعلى يدير الرحيق عليه وعلى ندمائه المقربين.وتتمثل صورة «زيوس» هذا فى أساطيره الكثيرة ـ كنموذجا للقوة الجسدية، وللحقد على من يظهرون الذكاء ويحرمونه لذات المخدع والخوان.وبين رومثيوس وزيوس، دارت محاورات تمثلها «لوسيان الساموسى» أديب الأساطير المشهور، واختار الأستاذ العقاد إحداها ليعرضها بما تضمنته من ألفاظ وعبارات تدين «زيوس» بالتجنى ومخالفة الناموس.ويقال فى الأساطير إن «هيرقليس» جاء فقتل النسر المسلط على «برومثيوس» من «زيوس»، وأنقد «برومثيوس» من عذابه، وكانت لذلك قصة يوم انقسم الأرباب والبشر، وذَبَحَ «برومثيوس» ثورًا عظيمًا ليطعـم منـه، وسولـت لـه نفسه أن يخدع «زيوس» وأن يضع اللحم الطيب أمام غيره، ويضع أمامه هو عظمًا مكسوًّا بالسخم، فلم يلبث «زيوس» أن صاح به غاضبًا : «يا ابن يا بيتس» ما أشد إجحافك فى قسمتك !وعندما أراد «زيوس» تأنيبه- لم ينس برومثيوس مكره، واحتال فى رده عليه، ولكن زيوس لم يخف عليه قصده، وأضمر فى قلبه شرًّا لأبناء الفناء من البشر.إلاَّ أن برومثيوس النسيب الحسيب غلبه دهاؤه، واختلس قبسًا من النار فى جوف قصبته، فأحس زيوس مرسل الصواعق فى العلا بلذعة فى فؤاده حين لمح النار بين أبناء البشر.وقد روى «هزيود» قصة المرأة التى خلقها «زيوس» شرًّا للبشر، وجعل اجتنابها شرًّا- فى الوقت نفسه- يورث العقم، وجاء «برومثيوس» فأغرى الإنسان بالنسل مستهينًا بالفتنة حذرًا من شر الفناء.وقد استهوت الشعراء هذه الأسطورة ـ «مأساة البشر» بين القوة الإلهية التى تحبهم، والقوة الكبرى التى تغضبهم وتلقيهم بين شرين من الفتنة والفناء- وإذ تناول القصة قديمًا شاعر من أكبر شعراء اليونان، فإن شاعرًا من أكبر شعراء الإنجليز هو «إسكايلاس» قد تناولها فى العصر الحديث، ونظم فيها قصيدة عرفت بعنوان» برومثيوس الطليق»، أو «برومثيوس طليقًا «.ولا ينهى الأستاذ العقاد هذا الفصل قبل أن ينوه إلى أن استفاضته فى تقييم حضارة اليونان، استفاضة واجبه فى كتاب يوضع عن «الشيطان»، وأن القعود عن ذلك يخل بأمانة الكاتب الشرقى، بل يخل بأمانتين لا بأمانة واحدة، إذ يجب عليه تمحيص الحقائق، ودفع الأباطيل التى تتجاوز الخطأ إلى الإضرار بالنفوس.ويبدو أن اليونان المتأخرين- فيما قال- قد استعاروا من الشرق ـ قبل عصر المسيحية- فكرة أخرى عن أصل الخطيئة أو أصل الخطايا الشيطانية، فردوها إلى الكبرياء.ولكن الأستاذ العقاد لا يحب أن يدع ذلك دون تعقيب يفرق بين الكبرياء على الإله الكامل العظيم، فذلك كفران لا شك فيه، وخطيئة كبرى. أما الكبرياء على صاحب سلطان يستسلم لشهواته ويصيب صواعق السماء فى سبيل أكله من اللحم والشحم، فليس فيه معنى الخطيئة فى كثير ولا قليل !www. ragai2009.com