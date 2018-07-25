6 جامعات حكومية تدرس مشروعا لتغطية الطلاب وهيئات التدريس

حمدى عبد المولى



المال ـ خاص



تدرس جامعات القاهرة و عين شمس و السادات و بنها و الزقازيق والفيوم، مشروعا للتأمين على طلابها وهيئة التدريس بكلياتها، مقابل قسط سنوى 60 جنيها.



وكشف حمدى عبد المولى، وسيط التأمين بالمشروع، عن أن ذلك يأتى من خلال مبادرة للشمول المالى دون تحميل ميزانية الدولة أى تكاليف مع توفير مظلة حماية تأمينية حقيقية للمنظومة الجامعية.



وأضاف أن رؤساء الجامعات الست يدرسون العرض المقدم من إحدى شركات التأمين الخاصة، والذى يتضمن تغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلى المستديم بمبلغ 100 ألف جنيه، بجانب تغطية خطر العجز الجزئى المستديم، بنسبة من مبلغ العجز التى يحددها تقرير طبى من مؤسسة علاجية حكومية.



وأكد أن التغطيات تشمل مصاريف العلاج الطبى بمبلغ 5000 جنيه، و أجهزة تعويضية بقيمة 3000 جنيه، ومصاريف نقل الجثمان بقيمة 3000 جنيه، كاشفا أن قسط الوثيقة السنوى يبلغ 60 جنيها، يخصص منها 5 جنيهات للكلية التابع لها الطلاب، وجنيهين للجامعة، ومثلها للمستشفى الجامعى، للنهوض بالمنظومة الصحية الجامعية، فضلا عن تخصيص جنيه لصالح صندوق “تحيا مصر” للمساهمة فى تنمية المجتمع ونمو الاقتصاد الوطنى ليصبح صافى ما تحصل عليه شركة التأمين حوالى 50 جنيها عن كل وثيقة.



وأوضح أن تخصيص جزء من القسط التأمينى لكل وثيقة لصالح الكليات والجامعات، يستهدف تطويرها دون تحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية وتخصيص جزء لتطوير المستشفيات الجامعية للغرض نفسه.



وكشف أن عدد طلاب الجامعات الست يبلغ 700 ألف طالب بجانب هيئة التدريس بالكليات والجامعات الذين سوف تشملهم التغطية التأمينية.



وتوقع أن يتم حسم المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، للبدء فى تفعيل التأمين خلال العام الدراسى الجديد (2018/2019).







