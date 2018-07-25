«مصر للممتلكات» تجدد التأمين على أسطول أكاديمية الطيران





الشاذلى جمعة

جددت شركة «مصر للتأمين» وثيقة التأمين على أسطول طائرات التدريب التابعة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.وكشف عمرومختار، مدير عام تأمينات الطيران فى الشركة، أن الأسطول المؤمن عليه يضم 20 طائرة تابعة للأكاديمية، لافتا إلى أن الوثيقة تغطى التأمين على أجسام الطائرات ضد جميع الأخطار، وكذلك المسئوليات تجاه ركاب الطائرة والطرف الثالث وقطع الغيار.وأضاف أن التأمين على جسم الطائرة بالوثيقة يبلغ 2 مليون دولار (35.7 مليون جنيه تقريبا) وبإجمالى714.8 مليون جنيه للأسطول.وأشار إلى أن الوثيقة تغطى مخاطر المسئوليات وتشمل الوفاة أوالإصابة الجسمانية أوأى تلف ممتلكات الغير (الطرف الثالث) الناتجة عن التشغيل أوأى حادث يكون المؤمن له مسئولا عنه قانونيا، مشيرا إلى أن مبلغ التأمين للمسئوليات للراكب 115 ألف دولار (2 مليون جنيه تقريبا).والأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، مؤسسة تعليمية متخصصة تعمل فى المجال التعليمى والبحثى والتجارى لإمداد سوق العمل المتخصص فى مجال الطيران بالكوادر البشرية المؤهلة، وتحقيق التكامل التدريبى المستمر والمتناسب مع التكنولوجيا السائدة والمتوقعة والقيام بالأبحاث والاستشارات للنهوض بالصناعة.وبلغ حجم أقساط فرع تأمينات الطيران بسوق التأمين المصرية وفقا آخر إحصائية سنوية للهيئة العامة للرقابة المالية (2016/2017) حوالى 369.9 مليون جنيه، مقابل 164 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى السابق.وسددت الشركات 317.5 مليون جنيه تعويضات مباشرة فى هذا الفرع خلال العام المالى (2016/2017)، مقارنة بنحو320.5 مليون خلال العام المالى (2015/2016).