إنشاء 3 صوامع جديدة للقمح بنهاية العام

صوامع القمح



محمد مجدى



تنتهى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، من إنشاء 3 صوامع جديدة لتخزين القمح، نهاية العام الجارى، بتكلفة تتجاوز 500 مليون جنيه، وسعة إجمالية 195 ألف طن.



وأكد اللواء شريف باسيلى، رئيس مجلس إدارة «المصرية القابضة للصوامع«- فى تصريحات لـ «المال» - أنه سيتم استغلال الصوامع الثلاث الجديدة لتخزين القمح خلال الموسم المقبل.



وأضاف أن الصومعة الأولى تقع فى منطقة عرب العريقات فى أبوزعبل بسعة تخزينية 90 ألف طن، وتكلفة مالية 243.5 مليون جنيه، و«الثانية«فى الوادى الجديد بسعة تخزينية 45 ألف طن، وتكلفة 139.8 مليون جنيه، و«الثالثة» فى الجيزة بسعة تخزينية 60 ألف طن، وتكلفة 123.3 مليون جنيه.



ولفت إلى أن الصوامع الثلاث، جزء من مخطط الشركة لتنفيذ 6 صوامع جديدة لتخزين القمح.



وأوضح أن الشركة تستهدف إنشاء صومعتين أخريين فى الشرقية، «الأولى» بسعة 60 ألف طن، وتتكلف 200.6 مليون جنيه، وسيبدأ العمل فيها خلال عام 2019، لتدخل الخدمة فى موسم القمح 2020، و«الثانية» على 20 فدانا، والثالثة فى الإسماعيلية بسعة تخزينية 45 ألف طن.



وكشف «باسيلى» عن أن الشركة تستهدف زيادة السعات التخزينية الخاصة بها من 2.7 مليون طن، إلى 3.3 مليون طن، بعد انتهائها من تحويل 60 شونة ترابية إلى صوامع حقلية، والانتهاء من الصوامع الجديدة المستهدف إنشاؤها.



وتبلغ عدد الصوامع التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين حالياً 37 صومعة و60 شونة ترابية «صوامع صغيرة بسعة 5 آلاف طن».







